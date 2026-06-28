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BIJEG OD VRUĆINA

Gračanica pod vrućinama: Bazeni u Donjoj Orahovici puni do posljednjeg mjesta

Među najpopularnijim destinacijama našli su se i Bazeni Nasko u Donjoj Orahovici kod Gračanice, gdje se tokom vikenda tražila karta i parking mjesto v

Bijeg od vrućina. Avaz

I. Z.

28.6.2026

Visoke temperature koje su ovog vikenda zahvatile Bosnu i Hercegovinu natjerale su hiljade građana Tuzlanskog kantona da osvježenje potraže na jezerima i bazenima. Najveće gužve zabilježene su na Panonskim jezerima u Tuzli, gdje su oboreni rekordi posjećenosti, ali ni ostala kupališta širom nisu zaostajala.

Među najpopularnijim destinacijama našli su se i Bazeni Nasko u Donjoj Orahovici kod Gračanice, gdje se tokom vikenda tražila karta i parking mjesto više.

Ulaznica za bazene košta osam konvertibilnih maraka, a u cijenu je uključen i parking, što je dodatna pogodnost za posjetioce. Cijene hrane i pića također su pristupačne – malo tuzlansko pivo košta tri marke, kafa dvije, dok se porcija malih ćevapa može pojesti za svega šest maraka, što je osjetno jeftinije nego na mnogim drugim kupalištima i turističkim destinacijama u zemlji.

Ukoliko se toplotni val nastavi i narednih dana, očekuje se da će interes građana za kupališta biti još veći.

# GRAČANICA
# DONJA ORAHOVICA
# VRUĆINE
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