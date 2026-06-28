Medisa Delić vodi bitku života, nova operacija je njena najveća šansa

Udruženje "Pomozi.ba" pokrenulo je humanitarnu akciju za Medisu Delić iz Sarajeva, koja već dvije godine vodi izuzetno tešku životnu borbu – ne za sebe, nego za svoje dvije kćerke, Lejlu i Suanu.
Nakon dijagnoze agresivnog karcinoma usne šupljine sa metastazama na vratu, njen život se potpuno promijenio. Bolest je ostavila ozbiljne posljedice, promijenila izgled lica, izazvala paralizu vilice i donijela brojne komplikacije, uz svakodnevnu borbu koju je teško i zamisliti.
Ipak, Medisa nije odustala. Iza nje su brojne operacije, terapije i zračenja, kao i dugi periodi provedeni u bolnici, obilježeni bolom, neizvjesnošću i strahom, ali i ogromnom snagom i željom da ostane uz svoju djecu.
Nakon dvije godine borbe, pojavilo se ohrabrujuće poboljšanje. Terapije u Turskoj dale su rezultate, a nalazi su sve bolji. Pred njom je još jedan, presudan korak – posljednja i najkompleksnija operacija.
Riječ je o izuzetno zahtjevnom zahvatu koji će trajati više od 20 sati, a nakon kojeg slijedi dug i težak oporavak. Ta operacija predstavlja njenu najveću šansu da završi ovu iscrpljujuću borbu, ali za njeno liječenje potrebno je 215.138 KM.
- Uz Medisu smo od samog početka njenog liječenja, ali potrebni smo joj i za završnicu. Ponovo vas pozivamo da budemo uz nju. Da zajedno pomognemo majci koja je dala sve od sebe i koja još uvijek ne odustaje - saopćili su iz Udruženja "Pomozi.ba".
Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM, a uplate većih iznosa moguće su putem web stranice www.pomoziba.org ili putem računa navedenih u nastavku.
Računi za uplate
PayPal:
Za uplate iz Bosne i Hercegovine:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Medisa Delić
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).
Verwendungszweck: Medisa Delić
Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Medisa Delić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Medisa Delić
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Medisa Delić