Medisa Delić vodi bitku života, nova operacija je njena najveća šansa

Udruženje "Pomozi.ba" pokrenulo je humanitarnu akciju za Medisu Delić iz Sarajeva, koja već dvije godine vodi izuzetno tešku životnu borbu – ne za sebe, nego za svoje dvije kćerke, Lejlu i Suanu.

Nakon dijagnoze agresivnog karcinoma usne šupljine sa metastazama na vratu, njen život se potpuno promijenio. Bolest je ostavila ozbiljne posljedice, promijenila izgled lica, izazvala paralizu vilice i donijela brojne komplikacije, uz svakodnevnu borbu koju je teško i zamisliti.

Ipak, Medisa nije odustala. Iza nje su brojne operacije, terapije i zračenja, kao i dugi periodi provedeni u bolnici, obilježeni bolom, neizvjesnošću i strahom, ali i ogromnom snagom i željom da ostane uz svoju djecu.

Nakon dvije godine borbe, pojavilo se ohrabrujuće poboljšanje. Terapije u Turskoj dale su rezultate, a nalazi su sve bolji. Pred njom je još jedan, presudan korak – posljednja i najkompleksnija operacija.

Riječ je o izuzetno zahtjevnom zahvatu koji će trajati više od 20 sati, a nakon kojeg slijedi dug i težak oporavak. Ta operacija predstavlja njenu najveću šansu da završi ovu iscrpljujuću borbu, ali za njeno liječenje potrebno je 215.138 KM.

- Uz Medisu smo od samog početka njenog liječenja, ali potrebni smo joj i za završnicu. Ponovo vas pozivamo da budemo uz nju. Da zajedno pomognemo majci koja je dala sve od sebe i koja još uvijek ne odustaje - saopćili su iz Udruženja "Pomozi.ba".

Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM, a uplate većih iznosa moguće su putem web stranice www.pomoziba.org ili putem računa navedenih u nastavku.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz Bosne i Hercegovine:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Medisa Delić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).

Verwendungszweck: Medisa Delić

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Medisa Delić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Medisa Delić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Medisa Delić