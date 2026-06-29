U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Hoće li sud zaustaviti Pavlovića

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Hoće li sud zaustaviti Pavlovića?

Istekao je rok od tri dana, u kojem će Općinski sud u Zenici odlučiti da li će s Vladom pokušati spasiti Željezaru Zenica ili će proglasiti stečaj, koji je zatražio novi vlasnik Gordan Pavlović, povlašteni tajkun Milorada Dodika.

Šokantan je izvještaj privremenog stečajnog upravnika Jasmina Hadžiraidovića, koji smatra da je stečaj osnovan jer Željezara navodno duguje 317 miliona KM. Većina iznosa su sumnjivi dugovi samom Pavloviću.

Novinari "Avaza" posjetili su tabor ponosa nacije u Juti gdje Zmajevi bruse plan za SAD.

Halid Bešlić dobio spomen obilježje u rodnom mjestu.

Alarmantno stanje u BiH: Najbogatiji smo s vodom, a redukcije sve češće.

Profesor Šaćir Filandra za "Avaz": Kriza u BiH nije ni blizu kulminacije.

Željko Joksimović oduševio Sarajlije. Koncert u Zetri bio je kruna višemjesečnih priprema.

Čitajte i o Udruženju "Ruka podrške" koje pomaže osobama s invaliditetom.

Historijski uspjeh reprezentacije probudio patriotizam. Zmajevi odnijeli najveću pobjedu van terena.

Evropa poharana ekstremnim vrućinama. Saznajte šta je uzrok toplotnog pakla u gradovima.

Riječni biser okovan betonom, divlja gradnja cvjeta. NiP-ovog ministra Hrnjića iz Bihaća ne zanima Una.

Tokom utakmice naše reprezentacije protiv Katara, zvona crkve na Dobrinji zvonila su za svaki gol koji smo postigli, kao i tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine.

Ovo je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija, a župnik sv. Franje Asiškog fra Danijel Rajić govorio je za "Avaz".

Bliski istok ponovo na rubu potpune eskalacije. Više o tome saznajte na stranama globusa.

Na stranama crne hronike saznajte koje su kazne za namjernu paljevinu i izazivanje požara.

Saznajte i koliko je Bihać uložio u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Na kulturnim stranama čitajte o kulturno-vjerskim danima "Naša Gorica" koji u Livnu okupljaju umjetnike iz cijelog svijeta.

Malinari očekuju dobar rod, ali traže višu cijenu.

Na sportskim stranama čitajte o uspjehu afričkih selekcija na Mundijalu.

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