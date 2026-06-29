Stanje na putevima: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina gužve na izlazu iz BiH

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćaja.

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 07 do 17 sati (osim vikenda) vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u RH). Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada, protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.