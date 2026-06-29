HSP BiH: Priče o trećem entitetu pred izbore su obmana birača, niko ne nudi ozbiljan plan

Glasnogovornik HSP-a BiH Tihomir Šarac oglasio se povodom predstojećih općih izbora, oštro kritizirajući političke stranke koje u predizbornoj kampanji ponovo otvaraju pitanja trećeg entiteta i treće izborne jedinice.

Samo nešto više od tri mjeseca prije općih izbora, brojne političke opcije pokušavaju prikupiti jeftine političke poene paušalnim pričama o trećem entitetu i trećoj izbornoj jedinici. Pri tome nitko od njih ne nudi ozbiljan plan, ne objašnjava kako to ostvariti niti predstavlja konkretne korake koji bi vodili prema tom cilju, navodi se u saopćenju HSP-a BiH.

- Takvo ponašanje predstavlja krajnji politički bezobrazluk i neviđenu neozbiljnost. Njegova jedina svrha je bacanje prašine u oči ionako iscrpljenom hrvatskom narodu koji se, zbog dugogodišnje nebrige, korupcije, nedostatka strategije i vizije, rasuo po cijelom svijetu - navodi.

Prema njegovim riječima, hrvatski narod je tokom proteklih decenija platio visoku cijenu zbog, kako navodi, neodgovorne politike, korupcije, izostanka strategije i masovnog iseljavanja stanovništva.

- Politika nije skup parola i predizbornih floskula. To je ozbiljan posao koji zahtijeva znanje, odgovornost, viziju i potpunu posvećenost - poručio je Šarac.

Dodao je kako građani imaju pravo pitati gdje su bili današnji zagovornici ovih tema dok su mladi odlazili iz zemlje, nestajala radna mjesta i slabila pozicija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Na kraju je izrazio uvjerenje da birači ovoga puta neće nasjesti na, kako je naveo, površne priče i predizborne trikove, te pozvao političare da umjesto slogana ponude konkretne programe, jasne ciljeve i mjerljive rezultate.