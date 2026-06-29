Sunčano i ekstremno toplo danas: Dnevne temperature do 40 stepeni, poslijepodne moguća grmljavina i grad

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada.

Padavine su najizglednije u Krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.

U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stepeni.

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usljed manjka svježine u noći, dodatno će pogoršavati opštu sliku.