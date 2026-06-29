Ambasador BiH u Srbiji: Amerikanci nisu odustali od Landija, od 1. jula ne žele da vide Šmita u BiH

Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je kako ima informacije da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zanardija Landija.

Vranješ također kaže kako postoji više scenarija na koji način bi se imenovanje moglo okončati, a jedan od njih zahtijevat će pravljenje ustupaka za imenovanje Landija.

- S druge strane EU će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati Bonska ovlaštenja. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi Agendom 5+2, i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Isto tako da se zaobiđe Vijeće sigurnosti UN-a, dakle da PIK bira visokog predstavnika - naglasio je Vranješ.

Prema njegovim tvrdnjama Amerikanci nisu bili spremni da prihvate uslove koje im želi nametnuti London, Brisel, Pariz i Berlin.

- Postoji još jedan scenarij, da se ne dogovore, i u tome slučaju imali bi v.d. visokog predstavnika, do imenovanja novog, a to je supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok (Louis Crishock), ali Amerikanci su jasno poručili da od 1. jula ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH - naglasio je Vranješ.

Novi sastanak PIC-a je planiran za 30. jun, utorak, a u fokusu su dva kandidata – italijanski i francuski diplomata. Prvog podržava SAD, a drugog veći