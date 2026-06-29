Klimatske promjene i nemar čovjeka: Najbogatiji smo vodom, a redukcije sve češće

Zbog enormne potrošnje i nedovoljnih kapaciteta vodovoda hiljade građana Banja Luke već danima su bez vode. Val rekordnih junskih vrućina s restrikcijama u vodosnabdijevanju dočekali su i stanovnici Srebrenice. Na lošu hidrološku situaciju upozoravaju i komunalna preduzeća iz Tuzle, Travnika i drugih gradova, dok su u Sarajevu u toku radovi, zbog kojih stanovnici pojedinih naselja bez vode ostaju u danima kad im je najpotrebnija. U većini bh. gradova očekuje se i poziva na racionalnu i odgovornu potrošnju vode.

Prema podacima Svjetske banke i Ujedinjenih nacija, BiH raspolaže s gotovo 9.500 kubnih metara pitke vode po stanovniku godišnje, što je čini jednom od 20 najbogatijih zemalja u svijetu. Po zalihama pitke vode, BiH je na sedmom mjestu u Evropi i prva u regionu. Međutim, s dosadašnjim odnosom prema najvažnijem resursu BiH je očigledno na putu da redukcije i žeđ postanu češća pojava.

Pažljivo planirati

Klimatske promjene ostavljaju posljedice na zalihe podzemnih voda i u BiH, upozorava akademik Hazim Hrvatović, nekadašnji direktor Federalnog zavoda za geologiju i autor više od 297 naučnih i stručnih radova, od kojih se znatan broj odnosi i na stanje podzemnih, mineralnih, termalnih i kraških voda u našoj zemlji.

- Kad pogledate raspored, neka područja nemaju dovoljno vode za piće, a u nekim voda nije najboljeg kvaliteta. Od izuzetne je važnosti da čuvamo vodu koju imamo i izvršiti istraživanja kako bismo procijenili gdje se mogu zahvatiti nove količine pitke vode iz podzemnih rezervoara u svim područjima gdje imamo problem – od Sarajeva, Ilijaša, Tuzlanskog kantona i dalje – kaže Hrvatović za „Avaz“.

U eri klimatskih promjena, zagađenja rijeka i neplanska sječa šuma, koje dodatno pustoše i požari, ostavlja još pogubnije posljedice, slaže se naš sagovornik. Podsjeća da je voda najvažniji resurs i na globalnom planu.

Bosna najzagađenija

- Neke naše rijeke su toliko zagađene da im popravke neću reći da nema, ali vrlo teško može biti. Takve su Bosna i Spreča, kao dvije najzagađenije rijeke, a uz njih je najveća gustina naseljenosti u BiH. I Vrbas je ugrožen, od izvora do ušća u Savu. Ne čuvamo ono što imamo, a to nije samo pitanje institucija, već i naroda. Kad prođete dolinom Bosne, na osnovu kesa koje stoje na vrbacima možete odrediti koliki je nivo vode bio. Mi to, u šali, zovemo kesomjerima. Ako ne dođemo pameti, kupovat ćemo flaširanu vodu, a tehničku vodu imati u kućama. A napiti se vode sa svoje česme je veliko bogatstvo – ističe akademik Hrvatović.