Profesor Šaćir Filandra za „Avaz“: Kriza u BiH nije ni blizu kulminacije

Uspjeh nogometne reprezentacije BiH pokazuje da je emocionalna podrška bh. naciji i državi etnički vrlo diferencirana, što vidimo kroz ekscese s oduzimanjem i zabranjivanjem zastava, ali je nivo jedinstva oko zajedničke pobjede dosta visok u odnosu na ranije.

Ovo je za „Avaz“ izjavio profesor Fakulteta političkih nauka UNSA Šaćir Filandra, komentirajući rijetku priliku za radost i ponos u BiH. Iako podrška u zemlji i regionu ohrabruje, on smatra da sportsku pobjedu ne treba prebacivati na politički plan.

- Rezultati na sportskom planu ne mogu se instrumentalizirati na pozitivan način na neko političko jedinstvo, ali ovaj sportski uspjeh i dokaz da možemo uspjeti vrlo je pozitivan i ipak je generirao više pozitivne energije – kaže Filandra.

Jedinstvo i uspjeh

Na pitanje da li bismo bili jedinstveniji kad bismo generalno imali više uspjeha, odgovara da bismo bili uspješniji kad bismo bili jedinstveniji, ali s obzirom na dugu historiju konflikata odgovor nije jednostavan.

- Svjesno smo ideološki nejedinstveni, zato što hoćemo da imamo različite državnopolitičke ciljeve. U ovoj zemlji još postoje značajne političke snage koje se ne mire s njenom državnošću i samostalnošću. Napraviti političko jedinstvo je dugoročan proces, to nije stvar jedne generacije ili jedne izborne garniture. To je proces kultiviranja naših osjećanja, odnosa prema prošlosti i budućnosti i tek tada možemo doći do usaglašenosti. Jedinstvo je teška riječ – ističe Filandra.

Objašnjava da su usaglašenost, tolerancija i konsenzus izrazi koji više odgovaraju pluralnim društvima s ovako bremenitom poviješću. Kaže da su to pretpostavke za ostvarivanje većih pobjeda, prevazilaženje političkih podjela i zastoja na evropskom putu. Smatra da su sve dosadašnje vlasti iznevjeravale očekivanja građana, ali da je postojeća garnitura iznevjerila više nego što smo se mogli i nadati.

Političke krize

Filandra navodi da brojni ekonomski i politički problemi nisu samo rezultat aktuelne vlasti, koja se nije snašla i ne može imati pozitivnu ocjenu ni u jednom segmentu rada, već su posljedica niza slabosti koje su se akumulirale.

- Bojim se da ekonomske, infrastrukturne, prometne, finansijske, socijalne krize nisu ni blizu kulminacije, jer se u posljednje tri decenije nisu uradili ozbiljni i blagovremeni reformski procesi. Bojim se da to ne kulminira, ako se neki radikalniji potezi ne poduzmu. Nije ovo vrhunac, niti kraj naše krize – dodaje Filandra.

Za utorak je najavljena sjednica Upravnog odbora PIC-a, na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik, ali je odranije izvjesno da će odluke biti prepuštene domaćim političarima. Filandra navodi da smo neodgovorno bili u uvjerenju da naša sudbina zavisi od stranaca i da smo predugo „bili prepušteni navici da je neko drugi dužan da se o nama brine i donosi konačna rješenja, koja trebaju da budu u našu korist“.

Slijede ozbiljne ustavne reforme

- Ne mislim da je pozicija visokog predstavnika, bez obzira što je ustavna, dugoročno održiva. Moramo se okrenuti suverenističkoj svijesti i unutarnjem traženju dijaloga i konsenzusa. Novog visokog predstavnika ćemo dobiti. Kakav će biti kapacitet i koliko će njegov mandat trajati, ne zavisi od nas. Dobro bi bilo za državu i za nas kada bi on uspio intervenirati na ustavno uređenje, kako bi se situacija po pitanju funkcionalnosti sistema relaksirala i stvorile pretpostavke za ozbiljnije ustavne reforme. Postojeće stanje ne može dovijeka trajati. Slijede nam ozbiljne ustavne reforme, kako bismo išli ususret evropskim integracijama, jer ovako stagniramo – zaključuje profesor Šaćir Filandra.