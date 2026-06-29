Stranka za BiH na izbore u RS-u izlazi samostalno zbog prevare s Mijatovićem i Grbićem

Stranka za Bosnu i Hercegovinu saopćila je da će na oktobarskim izborima u entitetu RS nastupiti samostalno, navodeći da je razlog, kako tvrde, "prevara građana" na izborima 2022. godine kroz koaliciju "Pokret za državu".

Iz stranke ističu da su tada povratnici i birači iz dijaspore, prema njihovim navodima, dovedeni u zabludu, što je rezultiralo izborom SDP-ovog Saše Grbića u Narodnu skupštinu RS te kandidaturom Vojina Mijatovića za Predsjedništvo BiH.

Tvrde i da se za predstojeće izbore priprema sličan politički savez, zbog čega žele ponuditi alternativu biračima u RS-u i dijaspori.

Najavili su kandidatske liste za Narodnu skupštinu RS i druge nivoe vlasti, uz poruku da će kandidati biti osobe koje zaista žive u entitetu RS.