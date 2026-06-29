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ODGOVORIO NA OPTUŽBE

Edin Ramić poručio Semiru Efendiću: Bošnjaci u RS radije glasaju za Vojina Mijatovića iz SDP-a nego za SNSD ili SDS

Kao što će i na ovim izborima prije glasati za Vukanovića nego SNSD ili SDS

Ramić i Efendić. Avaz - TV Sa

M. P.

29.6.2026

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Ramić oglasio se na Facebooku povodom izbora za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda održanih 2022. godine, ali i o slabom odzivu građana iz dijaspore za registraciju na predstojeće Opće izbore.

Reagujući na tvrdnje predsjednika Stranke za BiH Semira Efendića da je kandidatura Vojina Mijatovića predstavljala "prevaru", Ramić je poručio da izborni rezultati jasno pokazuju kako probosanske stranke nisu odlučivale o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH.

- Rezultati izbora 2022. godine za Predsjedništvo BiH pokazuju kako nisko padaju pojedinci s optužbama da je Pokret za državu pomogao izbor Željke Cvijanović. Za Predsjedništvo BiH je grupacija stranaka okupljena u Projektu Ujedinjeni za slobodnu BiH kandidovala Vojina Mijatovića iz RS-a kao srpskog člana, a Denisa Bećirovića iz FBiH kao bošnjačkog. Naš narod u RS-u je naravno radije glasao za Vojina iz SDP-a, nego za SNSD ili SDS. Kao što će i na ovim izborima prije glasati za Vukanovića nego SNSD ili SDS (i opet će biti krivi) - napisao je Ramić.

Na izborima održanim 2022. godine Vojin Mijatović osvojio je 38.655 glasova i zauzeo treće mjesto, dok je Željka Cvijanović pobijedila sa 327.720 glasova. Kandidat opozicije Mirko Šarović osvojio je 224.912 glasova.

Ramić se osvrnuo i na odziv birača iz dijaspore, ocijenivši da je interes za registraciju znatno manji nego ranije.

- Nikako da shvate kako je po njima 'razočarana' dijaspora koju smo obilazili 2021. i 2022. godine imala na raspolaganju aktiviste u svakoj općini iz RS-a da im pomognu prilikom registracije za izbore, a da im se protekle 3-4 godine nudi samo jeftini populizam u želji da se dobije neki glas - napisao je Ramić.

Bonus video:

# SEMIR EFENDIĆ
# EDIN RAMIĆ
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