Edin Ramić poručio Semiru Efendiću: Bošnjaci u RS radije glasaju za Vojina Mijatovića iz SDP-a nego za SNSD ili SDS

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Ramić oglasio se na Facebooku povodom izbora za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda održanih 2022. godine, ali i o slabom odzivu građana iz dijaspore za registraciju na predstojeće Opće izbore.

Reagujući na tvrdnje predsjednika Stranke za BiH Semira Efendića da je kandidatura Vojina Mijatovića predstavljala "prevaru", Ramić je poručio da izborni rezultati jasno pokazuju kako probosanske stranke nisu odlučivale o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH.

- Rezultati izbora 2022. godine za Predsjedništvo BiH pokazuju kako nisko padaju pojedinci s optužbama da je Pokret za državu pomogao izbor Željke Cvijanović. Za Predsjedništvo BiH je grupacija stranaka okupljena u Projektu Ujedinjeni za slobodnu BiH kandidovala Vojina Mijatovića iz RS-a kao srpskog člana, a Denisa Bećirovića iz FBiH kao bošnjačkog. Naš narod u RS-u je naravno radije glasao za Vojina iz SDP-a, nego za SNSD ili SDS. Kao što će i na ovim izborima prije glasati za Vukanovića nego SNSD ili SDS (i opet će biti krivi) - napisao je Ramić.