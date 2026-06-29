Policija u Brčkom apelovala na navijače pred utakmicu BiH-SAD, izdata važna pravila

Povodom odigravanja utakmice državne reprezentacije i mogućeg organiziranja slavlja nakon njenog završetka, Policija Brčko distrikta BiH pozva građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnosti svih sudionika u prometu i očuvanju javnog reda i mira.

- U slučaju pobjede reprezentacije i organiziranja kolona vozila, apeliramo na vozače da se dosljedno pridržavaju svih prometnih propisa. Posebno skrećemo pažnju, da nije dozvoljeno isturanje osoba kroz prozore ili otvore na vozilima, kao ni bilo kakvo drugo ponašanje kojim se ugrožava vlastita ili sigurnost drugih sudionika u prometu, ističu iz policije.

Također, podsjećaju roditelje i staratelje da maloljetne osobe mlađe od 18 godina, u skladu s važećim propisima, nakon 23 sata ne mogu boraviti na javnim mjestima bez nadzora roditelja, staratelja ili druge punoljetne osobe kojoj je povjeren njihov nadzor.

Nadalje, pozivaju i navijače da tijekom proslave koriste isključivo dozvoljene navijačke rekvizite, te da se suzdrže od unošenja i upotrebe predmeta čije je posjedovanje ili korištenje zabranjeno zakonom ili koji mogu ugroziti sigurnost građana.

- Pozivamo građane da, kao i do sada, navijaju dostojanstveno, sportski, odgovorno, te da svojim ponašanjem doprinesu da proslava protekne u sigurnoj i pozitivnoj atmosferi, poručili su iz policije.