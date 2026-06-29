Historijski uspjeh reprezentacije probudio patriotizam: Zmajevi odnijeli najveću pobjedu van terena

Uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, krunisan historijskim plasmanom u nokaut fazu, ostat će zlatnim slovima upisan u sportsku historiju naše zemlje. Ipak, možda najveća pobjeda nije ostvarena na terenu, niti se može izmjeriti golovima, bodovima ili plasmanom. Ona se dogodila na ulicama gradova i sela, u školskim dvorištima, domovima i srcima ljudi širom Bosne i Hercegovine.

Društveni problemi

Ova generacija reprezentativaca probudila je ono što je godinama tinjalo, a to su iskren patriotizam, zajedništvo, ponos i ljubav prema domovini. Djeca su ponovo s ponosom oblačila dres Bosne i Hercegovine, odrasli su zajedno slavili pod zastavom svoje zemlje, a na trenutak su razlike ustupile mjesto osjećaju da svi pripadamo istom timu. To je uspjeh koji nadilazi sport i koji će, bez obzira na konačan rezultat prvenstva, ostati najveća pobjeda ove reprezentacije.

Činjenica da je reprezentacija probudila osjećaj ponosa i zajedništva ne znači da su nestale podjele koje godinama opterećuju bosanskohercegovačko društvo. Emocije koje je donijelo Svjetsko prvenstvo pokazale su šta sport može učiniti, ali su istovremeno otvorile pitanje njegovih granica. O tome je za „Avaz“ govorio sociolog Vladimir Vasić, koji smatra da euforiju ne treba poistovjećivati sa stvarnim društvenim promjenama jer ona ne može sakriti činjenicu da su politički, ekonomski i društveni problemi ostali isti.