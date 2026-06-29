Pukla glavna transportna cijev, otežano vodosnabdijevanje dijela Brčkog

Kvar na magistralnom cjevovodu promjera 315 milimetara u Ulici Ćumurovića uzrokovao je danas prekid i otežano vodosnabdijevanje dijela Brčkog - potvrđeno je iz Radne jedinice Vodovod i kanalizacija JP "Komunalno Brčko".

Šef Radne jedinice Vodovod i kanalizacija Uroš Vojnović rekao je da su u ranim jutarnjim satima u Fabrici vode primijetili nagli porast potrošnje, što je bio prvi pokazatelj da je došlo do pucanja cijevi na jednoj od dvije glavne trase kojima se grad snabdijeva vodom.

- Grad se vodom snabdijeva preko dva magistralna cjevovoda, promjera 400 i 315 milimetara. Nakon obilaska trase utvrdili smo da je došlo do kvara na cjevovodu 315 u Ulici Ćumurovića. Zbog toga smo privremeno smanjili vodosnabdijevanje kako ne bismo ispraznili vodotoranj Vrankićka i ugrozili kompletan sistem - pojasnio je Vojnović.

Nakon izolovanja kvara, grad je ponovo počeo da se snabdijeva vodom preko magistralnog voda promjera 400 milimetara, dok se potpuna sanacija oštećenja očekuje do kraja dana.

Do tada su, kako je naveo, mogući problemi sa pritiskom u pojedinim dijelovima grada, posebno u naseljima Suljagića Sokak i Klanac.

Vojnović je istakao da su ekstremno visoke temperature posljednjih dana dovele do značajno povećane potrošnje vode, što dodatno opterećuje već dotrajalu vodovodnu mrežu.

- Visoke temperature, povećana potrošnja i starost vodovodne mreže povećavaju rizik od pucanja cijevi. Cjevovod na kojem je danas došlo do kvara ugrađen je početkom osamdesetih godina prošlog vijeka i riječ je o materijalu koji je usljed dugogodišnje eksploatacije podložan zamoru - rekao je on.

Dodao je da je vodovodna mreža u Brčkom posljednjih godina proširena za oko 30 odsto, dok je broj zaposlenih u ovoj radnoj jedinici istovremeno smanjen za približno isti procenat, zbog čega se intervencije obavljaju prema prioritetima.