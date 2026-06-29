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U TOKU SANACIJA

Pukla glavna transportna cijev, otežano vodosnabdijevanje dijela Brčkog

Visoke temperature, povećana potrošnja i starost vodovodne mreže povećavaju rizik od pucanja cijevi

Sanacija kvara na vodovodu u Brčkom u toku. FENA

FENA

29.6.2026

Kvar na magistralnom cjevovodu promjera 315 milimetara u Ulici Ćumurovića uzrokovao je danas prekid i otežano vodosnabdijevanje dijela Brčkog - potvrđeno je iz Radne jedinice Vodovod i kanalizacija JP "Komunalno Brčko".

Šef Radne jedinice Vodovod i kanalizacija Uroš Vojnović rekao je da su u ranim jutarnjim satima u Fabrici vode primijetili nagli porast potrošnje, što je bio prvi pokazatelj da je došlo do pucanja cijevi na jednoj od dvije glavne trase kojima se grad snabdijeva vodom.

- Grad se vodom snabdijeva preko dva magistralna cjevovoda, promjera 400 i 315 milimetara. Nakon obilaska trase utvrdili smo da je došlo do kvara na cjevovodu 315 u Ulici Ćumurovića. Zbog toga smo privremeno smanjili vodosnabdijevanje kako ne bismo ispraznili vodotoranj Vrankićka i ugrozili kompletan sistem - pojasnio je Vojnović.

Nakon izolovanja kvara, grad je ponovo počeo da se snabdijeva vodom preko magistralnog voda promjera 400 milimetara, dok se potpuna sanacija oštećenja očekuje do kraja dana.

Do tada su, kako je naveo, mogući problemi sa pritiskom u pojedinim dijelovima grada, posebno u naseljima Suljagića Sokak i Klanac.

Vojnović je istakao da su ekstremno visoke temperature posljednjih dana dovele do značajno povećane potrošnje vode, što dodatno opterećuje već dotrajalu vodovodnu mrežu.

- Visoke temperature, povećana potrošnja i starost vodovodne mreže povećavaju rizik od pucanja cijevi. Cjevovod na kojem je danas došlo do kvara ugrađen je početkom osamdesetih godina prošlog vijeka i riječ je o materijalu koji je usljed dugogodišnje eksploatacije podložan zamoru - rekao je on.

Dodao je da je vodovodna mreža u Brčkom posljednjih godina proširena za oko 30 odsto, dok je broj zaposlenih u ovoj radnoj jedinici istovremeno smanjen za približno isti procenat, zbog čega se intervencije obavljaju prema prioritetima.

Govoreći o povećanoj potrošnji vode tokom ljetnih mjeseci, Vojnović je apelovao na građane da vodu koriste racionalno i da izbjegavaju punjenje bazena vodom iz gradskog vodovoda.

- Vlada Brčko distrikta donijela je odluku o racionalnom korištenju vode. Punjenjem bazena građani praktično rade protiv sebe jer ugrožavaju uredno vodosnabdijevanje. Posebno je osjetljiva situacija na lokalnim vodovodima, gdje punjenje svega nekoliko bazena može izazvati probleme u snabdijevanju čitavog naselj - upozorio je Vojnović.

On je naglasio da će izgradnja glavnog transportnog cjevovoda predstavljati važan korak ka unapređenju sistema, ali da sama po sebi neće riješiti problem.

- Novi transportni cjevovod stvoriće preduslove za pouzdanije vodosnabdijevanje, ali bez sveobuhvatne rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže i izgradnje novih cjevovoda nećemo moći trajno riješiti ovakve probleme - zaključio je Vojnović.

# VODOSNADBIJEVANJE
# KVAR
# BRČKO
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