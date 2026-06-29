Miodrag Malić ide na robiju zbog veličanja ratnih zločinaca Karadžića i Mladića

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Miodrag Malić osuđen na tri godine zatvora zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

Time je postala pravosnažna tek druga presuda u BiH donesena na osnovu člana 145a Krivičnog zakona BiH, kojim se kažnjava negiranje genocida i veličanje osoba osuđenih za najteže ratne zločine.Ovaj slučaj koji je počeo prijavom Harnesa Safića, u svojstvu građanina dobio je konačan sudski epilog gotovo četiri godine nakon spornog događaja ispred zgrade RTRS-a u Banjoj Luci.

Sud BiH je utvrdio da je Malić 2. novembra 2022. godine, tokom protesta opozicionih stranaka, izašao na binu noseći fotografije zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

U obrazloženju prvostepene presude, predsjedavajuća Sudskog vijeća sutkinja Sena Uzunović, u januaru ove godine navela je da je dokazano da je Malić bio svjestan da svojim postupkom veliča osobe osuđene za najteže zločine počinjene tokom agresije na BiH.

Uzunović je tada kazala da su iskazi svjedoka bili potkrijepljeni materijalnim dokazima Tužilaštva BiH, te da je i sam optuženi potvrdio da je nosio sporne fotografije, iako je tvrdio da nije znao da su osobe na njima pravosnažno osuđene. Sud takvu odbranu nije prihvatio kao relevantnu, jer je informacija o presudi zlikovcima Karadžiću i Mladiću godinama općepoznata.