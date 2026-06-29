Non-paper iz Italije: Obećavaju ograničen mandat za Landija u BiH, neće poništavati odluke OHR-a

Države članice Evropske unije pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku u BiH, a Italija je predložila rješenje kojim bi kandidat Antonio Zanardi Landi bio prihvatljiviji za ostale članice.

Landi je italijanski diplomata koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali dio zemalja EU izražava zabrinutost da bi, u slučaju imenovanja, mogao djelovati u pravcu koji nije u potpunosti usklađen s politikom Unije.

Osporavanje odluke Šmita

Posebne zabrinutosti odnose se na mogućnost da bi mogao osporiti odluke Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), uključujući i izmjene Krivičnog zakona BiH koje se odnose na slučaj Milorada Dodika. Zbog toga se razmatra i opcija da uz njegovo imenovanje bude usvojen dodatni dokument kojim bi se ograničilo poništavanje ranijih odluka visokih predstavnika.

Italijanska strana je u tom kontekstu uputila tzv. non-paper drugim članicama EU, u kojem su navedeni prioriteti budućeg visokog predstavnika, s ciljem da se ublaže postojeće zabrinutosti.

U dokumentu se navodi da bi Landi bio fokusiran na završetak Agende 5+2, kao ključnog uslova za zatvaranje OHR-a, te na smanjenje njegove uloge i obima djelovanja.

Posebno je naglašeno da ne bi ukidao prethodne odluke, a Bonske ovlasti bi koristio samo u krajnjim slučajevima, uz prethodne konsultacije sa članicama Upravnog odbora PIC-a.

Također se ističe da bi njegov mandat bio usmjeren ka evropskom putu BiH i jačanju procesa integracija.

Mandat od dvije godine

Prema prijedlogu, Landi bi imao mandat od dvije godine, uz mogućnost produženja, dok bi zatvaranje OHR-a i dalje zavisilo od ispunjenja Agende 5+2.

Istovremeno se spominje i francuski kandidat Rene Torkaz (René Troccaz), kojem se protive Sjedinjene Američke Države, što dodatno komplikuje dogovor jer bi njegovo imenovanje moglo dovesti u pitanje finansijsku podršku OHR-u.

Zbog svega toga, predstojeći sastanak Vijeća za implementaciju mira (PIC) trebao bi se više baviti procedurom i uslovima izbora novog visokog predstavnika nego konkretnim imenima kandidata.