Vlada FBiH se hvali da je u TK uložila 1,68 milijardi KM: Kanton još nema ni kilometar autoputa

Vlada Federacije BiH pohvalila se da je u Tuzlanski kanton od početka 2023. godine do danas usmjereno čak 1,68 milijardi konvertibilnih maraka. Međutim, iza impresivne brojke ostaje pitanje koje građani ovog kantona postavljaju već godinama – gdje su rezultati kada je riječ o najvećim infrastrukturnim projektima?

Najmnogoljudniji kanton

Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH, sa više od 430.000 stanovnika, te jedan od najvažnijih industrijskih i privrednih centara u državi. Uprkos tome, još uvijek nema nijedan kilometar autoputa niti brze ceste.

Tokom radno-konsultativnog sastanka održanog u Tuzli, federalni premijer Nermin Nikšić predstavio je podatke prema kojima su ukupna ulaganja Vlade FBiH i federalnih institucija u ovaj kanton u protekle dvije i po godine dostigla 1,68 milijardi KM.

Prema prezentiranim podacima, najveći dio sredstava usmjeren je u sektor energetike, rudarstva i industrije, gdje je realizirano više od 535 miliona KM. Značajan dio tog iznosa odnosi se na investicije Elektroprivrede BiH u proizvodne i distributivne objekte.

Vlada navodi da su sredstva ulaganja obuhvatila širok spektar oblasti – od infrastrukture i privrede, preko socijalne zaštite i obrazovanja, do kulture, sporta, boračke populacije i zaštite okoliša.

Ipak, upravo oblast koja se godinama smatra najvećom razvojnom kočnicom Tuzlanskog kantona ostaje bez vidljivih pomaka.

Za saobraćajnu infrastrukturu, prema podacima Vlade FBiH, izdvojeno je 193,8 miliona KM kroz projekte Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Autocesta FBiH i Cesta FBiH. Međutim, uprkos desetinama miliona maraka i višegodišnjim najavama, nijedan od strateških projekata koji bi Tuzlu povezao modernom cestovnom mrežom nije realiziran.

Brza cesta Tuzla – Sarajevo i druge dugo najavljivane saobraćajnice i dalje postoje uglavnom u projektnim dokumentima, studijama i političkim obećanjima. Građani i privreda tako i dalje čekaju ono što je u većem dijelu Federacije odavno postalo standard – kvalitetnu putnu povezanost sa ostatkom zemlje.

Među ostalim izdvajanjima navodi se 188,3 miliona KM za oblast rada i socijalne politike, 85,6 miliona KM za poljoprivredu, 259 miliona KM za boračku populaciju te 17,1 milion KM grant sredstava za podršku privredi.

Investicije u energetsku infrastrukturu

Vlada je posebno naglasila i investicije u energetsku infrastrukturu. Kroz Elektroprivredu BiH realizirano je 375,6 miliona KM ulaganja, dok je za projekat gasovoda Kladanj – Tuzla planirano dodatnih 120 miliona KM.

Iz Vlade Federacije poručuju da će razvojni programi biti nastavljeni u skladu sa fiskalnim mogućnostima i strateškim prioritetima.

Ipak, bez rješavanja pitanja saobraćajne izolovanosti, teško je govoriti o punom iskorištavanju ekonomskog potencijala Tuzlanskog kantona. Dok se zbrajaju milijarde uloženih maraka, najveći infrastrukturni projekti ovog dijela Federacije i dalje čekaju da sa papira pređu na teren.