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POSTIGNUT DOGOVOR

Kordić razgovarao s mještanima Zalika: Bit će pojačano čišćenje otpada

Građani Mostara su prošle sedmice blokirali dovoz otpada na ovu lokaciju, navodeći kao razlog blizinu naselja i nedostatak transparentnosti

Sastanak predstavnika gradske vlasti i stanara naselja Zalik. Mostar info

Z. V.

29.6.2026

U Gradskoj vijećnici Mostara održan je sastanak predstavnika gradske vlasti i stanovnika naselja Zalik, nakon što je na toj lokaciji nedavno postavljena privremena istovarna stanica otpada.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica.

Iz Civilne zaštite Grada Mostara saopćeno je da je razgovor protekao u korektnoj atmosferi, te da je postignut načelni dogovor o narednim koracima nakon završetka privremenog odlaganja otpada.

Nakon prestanka korištenja lokacije planirana je sanacija i uređenje prostora, uz redovno provođenje dezinfekcije i deratizacije, kao i dodatno čišćenje naselja Zalik.

Podsjećamo, građani Mostara su prošle sedmice blokirali dovoz otpada na ovu lokaciju, navodeći kao razlog blizinu naselja i nedostatak transparentnosti.

# ZALIK
# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
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