Komandir TVSJ Trebinje, Dejan Kašiković za "Avaz": Požari su lokalizovani, problem nepristupačan i miniran teren

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno – spasilačke jedinice Trebinje, uz pomoć kolega, mještana i dobrovoljaca, već nekoliko dana se bore sa požarom koji je prijetio kućama. Požarna linija bila je duga oko pet kilometara, a od vatre su za sada odbranjena tri sela koja su se našla na udaru.
- Požari su, u suštini, lokalizovani i trenutno ne prijete stambenim i drugim objektima. Na pojedinim mjestima i dalje postoje manja žarišta, koja tinjaju, prvenstveno na području Grmljana. Pripadnici Teritorijalne vatrogasno – spasilačke jedinice Grada Trebinja rade na njihovom potpunom lokalizovanju i gašenju - poručuje za “Avaz” komandir TVSJ Trebinje, Dejan Kašiković.
- Najveći problem predstavlja izuzetno kršovit i nepristupačan teren, ali i dijelovi miniranog područja. Pojedini dijelovi su drača i šiblje, što značajno otežava pristup požarištu i izvođenju intervencija. Posebno želim da istaknem značajnu pomoć mještana sela Bobani Rapti, koji su izuzetno dobro organizovani i svojim prisustvom na terenu, obilaskom i pravovremenim djelovanjem, olakšavaju nam rad – kazao je za “Avaz” komandir TVSJ Trebinje, Dejan Kašiković, koji je već nekoliko dana konstantno na terenu.
Iako je situacija trenutno pod kontrolom, zbog mogućih promjena vremena i pojačavanja vjetra, vatrogasci ostaju u punoj pripravnosti, neprekidno prateći stanje na požarištima.