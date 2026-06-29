Općinski sud Zenica donio privremenu mjeru: Odložiti donošenje odluke o pokretanju stečajnog postupka u Novoj Željezari Zenica

Općinski sud u Zenici, u pravnoj stvari predlagača Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje Odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova Željezara Zenica te privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije.

Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade FiH, koju zastupa premijer Nermin Nikšić, za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom Željezarom Zenica.

Sud je istakao da se privremena mjera donosi radi privremenog zastoja radnji u ranijem postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim te naložio sudu da u stečajnom postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Zenici, odloži donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.

- Nalaže privremenom stečajnom upravniku Jasminu Hadžirašidoviću, da privremeno ne preduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje, isplate, u odnosu na imovinu dužnika, niti da daje prethodnu saglasnost na bilo kakve pravne radnje (stečajnog) dužnika, koja saglasnost je uslov za pravnu valjanost shodno rješenju Općinskog suda u Zenici, broj 43 0 St 268975 25 St od 02.04.2026.godine, ili druge radnje koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili bitno umanjiti vrijednost dužnika;

Privremena mjera stupa na snagu i postaje obvezujuća odmah, traje do drugačije odluke ovog suda, a najduže 30 dana.

- Nalaže se registarskom sudu da odmah upiše zabilježbe podnesenog prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, Bulevar kralja Tvrtka I broj 17, matični broj 43-01-0364-09, porezni identifikacioni broj 4218019500004, te određene privremene mjere iz st. I ovog rješenja.

Ovo rješenje će se odmah javno objaviti na web stranici suda i o njemu izdati zvanično saopćenje, te dostaviti predlagaču, dužniku, stečajnom sudu i privremenom stečajnom upravniku - navedeno je u Rješenju.