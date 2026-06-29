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ZVANIČNO SAOPĆENJE

Noć za Zmajeve u Općini Centar: Produženo radno vrijeme ugostiteljima zbog javnog praćenja utakmice BiH-SAD

Općina Centar još jednom iskazuje svoju punu podršku razvoju Sarajeva kao turističke destinacije

Produženo radno vrijeme za ugostitelje. Fena

Z. V.

29.6.2026

Općina Centar Sarajevo obavijestila je privredne subjekte koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost da će im biti omogućeno produženje radnog vremena 2. jula do 05 sati, radi praćenja prenosa utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Navedeno je da u skladu sa članom 14. Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima Općine Centar Sarajevo, radno vrijeme ugostiteljskog objekta može trajati duže od propisanog, pri čemu je ugostitelj dužan prethodno pismeno obavijestiti nadležnu policijsku upravu. Obavijest obavezno mora sadržavati razloge zbog kojih se traži produženje radnog vremena.

Zajednički stav načelnika, rukovodstva Općinskog vijeća i političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću jeste da u ovom slučaju nije bilo potrebno sazivati vanrednu sjednicu, budući da je mogućnost produženja radnog vremena već propisana važećom Odlukom.

Istovremeno, eventualne izmjene Odluke o radnom vremenu, koje bi omogućile produženje radnog vremena i za druge značajne događaje od interesa za Općinu Centar, poput Sarajevo Film Festivala (SFF) i sličnih manifestacija, Općinsko vijeće razmatrat će na jednoj od narednih sjednica.

- Općina Centar još jednom iskazuje svoju punu podršku razvoju Sarajeva kao turističke destinacije, a odluke koje donosi i koje će donositi i ubuduće će biti usmjerene ka stvaranju boljeg ambijenta za građane, privredu i posjetioce - saopćeno je iz te općine.

# SAD
# OPĆINA CENTAR
# SVJETSKO PRVENSTVO
# BIH
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