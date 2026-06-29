Sanitarna inspekcija pojačano kontrolisala uslove na benzinskim pumpama u Kantonu Sarajevo

Radi unapređenja sanitarno-higijenskih uslova i kvalitetnije usluge za građane Kantona Sarajevo i brojnih turista tokom ljetne sezone, sanitarna inspekcija je i ove godine u junu provela pojačani nadzor na benzinskim pumpama, saopćila je kantonalna Uprava za inspekcijske poslove.

Tokom akcije je izvršen nadzor na ukupno 20 benzinskih pumpi. Izdato je 12 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Kad je riječ o sanitarijama namijenjenim korisnicima usluga, u najvećem broju slučajeva je stanje bilo zadovoljavajuće, subjekti su postupali u skladu s ranije datim uputama i preporukama. Sva rješenja izvršena su u navedenim rokovima, čime su otklonjeni utvrđeni nedostaci.

U toj akciji, kontrolisani su sanitarno-higijenski uslovi objekata, stanje i urednost sanitarnih čvorova te opskrbljenost sredstvima za održavanje lične higijene, kao i dostupnost sanitarija svim korisnicima uključujući putnike i turiste. Poseban akcenat bio je na činjenici da su benzinske pumpe jedna od najčešćih tačaka za odmor i osvježenje tokom putovanja, zbog čega je izuzetno važno da sanitarni čvorovi budu čisti, funkcionalni i dostupni svim posjetiocima.

Kontrolisano je i provođenje tekuće dezinfekcije, kao i primjena mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, uz provjeru njihove usklađenosti s važećim propisima. Ove aktivnosti imaju poseban značaj u periodu povećane frekvencije putnika, ali i u okolnostima kad proljetna sistematska deratizacija nije realizovana, zbog čega je bilo neophodno dodatno kontrolisati provođenje preventivnih mjera u objektima.

Sanitarna inspekcija će i tokom ljetne turističke sezone nastaviti pojačani nadzor radi održavanja zadovoljavajućeg nivoa higijene te očuvanja javnog zdravlja i pozitivnog utiska posjetilaca, navedeno je u saopćenju.