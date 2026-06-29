Video / Suljo Čakanović, medicinar iz Srebrenice: U isto vrijeme mi doveli 16 ranjenih, a četvorica umiru

Gost novog izdanja "Avazovog intervjua" bio je predsjednik pododbora za Marš mira Nezuk-Potočari Suljo Čakanović koji je govorio o organizaciji ovogodišnjeg pohoda, ali i sve većoj zainteresovanosti mladih za ovu manifestaciju.

Inače, Čakanović je na početku agresije na BiH, u Srebrenici među prvima formirao improvizovanu ambulantu u kojoj je pružao pomoć ranjenicima. Kao mladi medicinar tada je spasio mnogobrojne živote, ni ne broji koliko, a kako kaže opet bi isto.

Minsko polje

U razgovoru se prisjetio i situacije kada mu je u istom trenutku došlo 16 ranjenih.

- Morao sam uraditi trijažu da vidim kojim redoslijedom ukazati pomoć. Nijedna ta povreda nije bila lahka. Nikada neću to zaboraviti. Njih 16 dođe u isto vrijeme, a trojica ili četvorica umiru u isto vrijeme. Oni su nagazili na minsko polje, pa su ih doveli meni - ispričao je.

Čakanović je podijelio i svoja sjećanja sa puta smrti u julu 1995. kazavši da se sjeća svakog detalja.

- Nisu djelovali na mene bojni otrovi koje su bacali na nas. Budući da sam zdravstveni radnik po zanimanju imao sam pune ruke posla. Pomagao sam ljudima da ili ne ostanu invalidi ili da dođu živi do slobodne teritorije - kazao je.

Brojni problemi

Govorio je i o svom povratku u Srebrenicu kazavši da je mislio da je Srebrenica Zimbabve u koji se nikada neće vratiti, a nakon povratka bilo je brojnih problema.

- Bilo ih je dosta srpske nacionalnosti koji nisu imali veze sa Srebrenicom koji su također bili izbjeglice u Srebrnici. Bilo im je obećano da tu nema povratka i da sve što zauzmu da će biti njihovo. Bili su ljuti na nas i osjećali su se prevareno. Teško je bilo ubijediti neke ljude da smo mi tu došli da ostanemo - kazao je Čakanović.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku članka.

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