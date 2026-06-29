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NEMA ODMORA

Načelnik i zastupnik pokazali kako se radi ljeti: "Veliko je Civilinsko polje, idu bale..."

„Ko ne pokupi sijeno nema u Visoko na Vašar, a nema ni na 'Roge' - poručio Aliefendić

Sofradžija i Aliefendić. Screenshot

D. H.

29.6.2026

Dok se politička scena u Bosni i Hercegovini uglavnom vrti oko saopćenja, međusobnih optužbi i velikih tema, pojedini domaći političari ovih dana pažnju javnosti privlače znatno prizemnijim aktivnostima – košenjem i skupljanjem sijena.

Načelnik Općine Foča u Federaciji BiH Mujo Sofradžija na društvenim mrežama objavio je video na kojem traktorom radi na livadi uz kratku poruku: „Veliko je Civilinsko polje, idu bale...“.

Istovremeno, federalni zastupnik  Almedin Aliefendić podijelio je fotografiju sa sijena na kojoj u ruci drži vile, uz komentar: „Ko ne pokupi sijeno nema u Visoko na Vašar, a nema ni na 'Roge'.“

Objave su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama, a većina komentara bila je pozitivna. Građani su pohvalili političare koji, uprkos javnim funkcijama koje obavljaju, ne kriju vezu sa seoskim poslovima i porodičnim imanjima.

# FOČA
# MUJO SOFRADŽIJA
# ALMEDIN ALIEFENDIĆ
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