Načelnik i zastupnik pokazali kako se radi ljeti: "Veliko je Civilinsko polje, idu bale..."

Dok se politička scena u Bosni i Hercegovini uglavnom vrti oko saopćenja, međusobnih optužbi i velikih tema, pojedini domaći političari ovih dana pažnju javnosti privlače znatno prizemnijim aktivnostima – košenjem i skupljanjem sijena. Načelnik Općine Foča u Federaciji BiH Mujo Sofradžija na društvenim mrežama objavio je video na kojem traktorom radi na livadi uz kratku poruku: „Veliko je Civilinsko polje, idu bale...“.

Istovremeno, federalni zastupnik Almedin Aliefendić podijelio je fotografiju sa sijena na kojoj u ruci drži vile, uz komentar: „Ko ne pokupi sijeno nema u Visoko na Vašar, a nema ni na 'Roge'.“