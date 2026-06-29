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POJAVILI SE SNIMCI

Navijači iz Istočnog Sarajeva kamenjem gađali građane koji su slavili pobjedu BiH, pa se žalili što ih policija hapsi

Sinoć su objavljeni snimci kako huligani gađaju kamenjem te pogađaju jedan automobil u pokretu koji je bio ukrašen zastavom RBiH

Navijači iz Istočnog sarajeva kamenjem gađali automobile. Screenshot

M. Až.

29.6.2026

Na stranici navijača FK Slavije, "Sokolova", prije nekoliko dana je objavljeno saopćenje a u kojem navode da su od MUP-a RS-a doživjeli torturu, nakon što je nekolicina, očigledno pripadnika ove navijačke skupine, napalo navijače Bosne i Hercegovine koji su slavili prolaz u šesnaestinu finala.

- Prodaju stanova i zemljišta smo progutali, da li je i obraz došao na red?

Na komšije se nećemo osvrtati, upoznali smo ih dobro, hinjaluk, kukavičluk ih krasi od 90-ih, ali nas zanima da li su ljudi na ovim prostorima džaba krvarili i ginuli da bi danas ono što su nam ostavili bilo na rasprodaji? Poslije sinoćnjih provokacija komšija i poslije torture srpske 'policije' imamo pitanje za Grad Istočno Sarajevo:

Ko je izdajnik u našim redovima!?

Ko dopušta provokacije!?

Ko daje vjetar u leđa muslimanskom ekstremizmu u našem gradu!?

Ko je dao nalog policiji da maltretira našu djecu, koja rade posao na ulici koje bi trebale raditi institucije!?

Zašto su se imena i lični podaci naše djece dala federalnom MUP-u? Po kom osnovu!?

Šamarali ste nam djecu, vrijeđali, udarali po nogama, držali prislonjene uz zid! Sram vas bilo!

Srpsku djecu ste maltretirali - navode iz ove navijačke grupe, te prijete da će sljedeće "provokacije" dočekati spremnije i brojnije na ulicama, piše na FB stranici SOKOLOVI2001

Instagram stranica Lukavica Online je objavila snimke potjere za osumnjičenim licima na području Istočnog Sarajeva.

Snimci incidenata

A u komentarima - tipična histerija.

Uvrede i psovke upućene MUP-u RS-a jer su uhapsili "djecu koja je branila Lukavicu od muslimanskih ekstremista".

Čak se i najavljuju masovni protesti zbog hapšenja ovih "nedužnih" lica.

No, sinoć su objavljeni snimci kako huligani gađaju kamenjem te pogađaju jedan automobil u pokretu koji je bio ukrašen zastavom Republike Bosne i Hercegovine.

Oglasio se MUP

Iako se u komentarima tvrdi da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, hapsili osumnjičene po Istočnom Sarajevu, za Source.ba portal, iz Uprave policije MUP-a KS, demantuju takve tvrdnje.

- Mi nismo vršili intervenciju na području RS. Intervenciju je vršio MUP RS, odnosno Žandarmerija. Policijski službenici dvije policijske uprave, PU Novi Grad i PU Istočno Sarajevo su razmijenili informacije u vezi s ovim događajem - rečeno je Source.ba iz MUP-a KS.

# ISTOČNO SARAJEVO
# SARAJEVO
# NAVIJAČI
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