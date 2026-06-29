Navijači iz Istočnog Sarajeva kamenjem gađali građane koji su slavili pobjedu BiH, pa se žalili što ih policija hapsi

- Prodaju stanova i zemljišta smo progutali, da li je i obraz došao na red?

Na stranici navijača FK Slavije, "Sokolova", prije nekoliko dana je objavljeno saopćenje a u kojem navode da su od MUP-a RS-a doživjeli torturu, nakon što je nekolicina, očigledno pripadnika ove navijačke skupine, napalo navijače Bosne i Hercegovine koji su slavili prolaz u šesnaestinu finala.

Na komšije se nećemo osvrtati, upoznali smo ih dobro, hinjaluk, kukavičluk ih krasi od 90-ih, ali nas zanima da li su ljudi na ovim prostorima džaba krvarili i ginuli da bi danas ono što su nam ostavili bilo na rasprodaji? Poslije sinoćnjih provokacija komšija i poslije torture srpske 'policije' imamo pitanje za Grad Istočno Sarajevo:

Ko je izdajnik u našim redovima!?

Ko dopušta provokacije!?

Ko daje vjetar u leđa muslimanskom ekstremizmu u našem gradu!?

Ko je dao nalog policiji da maltretira našu djecu, koja rade posao na ulici koje bi trebale raditi institucije!?

Zašto su se imena i lični podaci naše djece dala federalnom MUP-u? Po kom osnovu!?

Šamarali ste nam djecu, vrijeđali, udarali po nogama, držali prislonjene uz zid! Sram vas bilo!

Srpsku djecu ste maltretirali - navode iz ove navijačke grupe, te prijete da će sljedeće "provokacije" dočekati spremnije i brojnije na ulicama, piše na FB stranici SOKOLOVI2001

Instagram stranica Lukavica Online je objavila snimke potjere za osumnjičenim licima na području Istočnog Sarajeva.

Snimci incidenata

A u komentarima - tipična histerija.

Uvrede i psovke upućene MUP-u RS-a jer su uhapsili "djecu koja je branila Lukavicu od muslimanskih ekstremista".

Čak se i najavljuju masovni protesti zbog hapšenja ovih "nedužnih" lica.