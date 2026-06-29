Nakon presude Denisu Prciću: Da li će doći do revizije diploma?

Prvostepena presuda osnivaču Američkog univerziteta u BiH Denisu Prciću na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ponovo je otvorila pitanje kontrole rada visokoškolskih ustanova. Prcić je godinama u fokusu javnosti i zbog predmeta "Diploma", u kojem Tužilaštvo BiH istražuje sumnje u nezakonito izdavanje visokoškolskih diploma. U okviru tog predmeta Tužilaštvo BiH sumnjiči Prcića da je bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome.

Dodatni podsticaj raspravi dala su nedavno i saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine BiH, na kojima su iznesene tvrdnje o spornim licencama, akreditacijama i političkom utjecaju na pojedine privatne univerzitete.

Od licence do akreditacije

U BiH visokoškolska ustanova prvo mora dobiti licencu nadležnog obrazovnog organa, a potom kroz postupak akreditacije dokazati da ispunjava propisane standarde kvaliteta. Nezavisna stručna komisija ocjenjuje studijske programe, nastavni kadar, resurse i sistem osiguranja kvaliteta, nakon čega se akreditovana ustanova upisuje u državni registar koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA).

Šta kada postoji sumnja?

Ako postoji sumnja da univerzitet radi nezakonito, prijava se podnosi nadležnom ministarstvu ili inspekciji. Tokom nadzora provjeravaju se zakonitost rada, izdavanje diploma, izvođenje studijskih programa te ispunjavanje uslova za licencu i akreditaciju. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, nadležni organ može naložiti njihovo otklanjanje, pokrenuti prekršajne ili druge postupke protiv odgovornih osoba, a u najtežim slučajevima i postupak oduzimanja licence ili zabrane rada ustanove. Ako postoje elementi krivičnog djela, u postupak se uključuje i nadležno tužilaštvo, kao što je bio slučaj sa Denisom Prcićem.