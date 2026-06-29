Turski novinar sa sjedištem u Sarajevu ušao u stan rahmetli Alije Izetbegovića

Turski novinar s adresom u Sarajevu Ismail Vefa objavio je snimak iz doma Alije Izetbegovića.

On konstatuje da je ova kuća jedan od tihih svjedoka rata, otpora i borbe za nezavisnost.

- Kuća osnivača Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, u Sarajevu nije samo stambeni objekat; ona je jedan od tihih svjedoka rata, otpora i borbe jednog naroda za nezavisnost. Alija, koji je živio skromnim životom, i u najtežim periodima nije želio da se odvoji od svog naroda. Danas ova skromna kuća i dalje podsjeća da se liderstvo ne mjeri velikim zgradama, već principima, hrabrošću i žrtvom - naveo je Vefa.