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HISTORIJA

Turski novinar sa sjedištem u Sarajevu ušao u stan rahmetli Alije Izetbegovića

Do sada rijetko viđeno u široj javnosti, turski novinar je objavio dom Alije Izetbegovića, koja je jedan od tihih svjedoka rata, otpora i borbe na nezavisnost - konstatuje Vefa

Kuća Alije Izetbegovića. Ismail Vega

S. S.

29.6.2026

Turski novinar s adresom u Sarajevu Ismail Vefa objavio je snimak iz doma Alije Izetbegovića.

On konstatuje da je ova kuća jedan od tihih svjedoka rata, otpora i borbe za nezavisnost.

- Kuća osnivača Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, u Sarajevu nije samo stambeni objekat; ona je jedan od tihih svjedoka rata, otpora i borbe jednog naroda za nezavisnost. Alija, koji je živio skromnim životom, i u najtežim periodima nije želio da se odvoji od svog naroda. Danas ova skromna kuća i dalje podsjeća da se liderstvo ne mjeri velikim zgradama, već principima, hrabrošću i žrtvom - naveo je Vefa.

# ALIJA IZETBEGOVIĆ
# SARAJEVO
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