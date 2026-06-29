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LED I PLJUSKOVI

BiH zahvatilo nevrijeme praćeno gradom, meteorolozi najavljuju preokret

Prema aktuelnim prognozama, od utorka slijedi izraženija promjena vremena koja će potrajati narednih dana

Bosanski Petrovac pogodilo je snažno nevrijeme. Screenshot Facebook

Z. V.

29.6.2026

Bosanski Petrovac zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i ledom, dok je slična situacija zabilježena i na području Tomislavgrada, gdje su jaki pljuskovi pogodili dijelove općine.

U isto vrijeme, meteorolozi upozoravaju da vrhunac aktuelnog toplotnog talasa donosi izrazito visoke temperature, a prema prognozama stranice Bh. meteo, pojedini gradovi danas bi mogli dostići rekordne vrijednosti za mjesec juni.

Nestabilna atmosfera pogoduje razvoju snažnih grmljavinskih sistema, pa se tokom dana očekuju novi pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim udarima vjetra i pojavom grada, naročito u zapadnim područjima Bosne.

Prema aktuelnim prognozama, od utorka slijedi izraženija promjena vremena koja će potrajati narednih dana.

Kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će veći dio Bosne i Hercegovine, a mjestimično su moguća i jača nevremena praćena ledom i olujnim vjetrom.

Osvježenje uz osjetniji pad temperature očekuje se u noći sa srijede na četvrtak, nakon čega će vremenske prilike biti znatno ugodnije u odnosu na prethodne dane obilježene ekstremnim vrućinama.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak će dnevne temperature zraka iznositi između 24 i 29 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 32 stepena.

U petak se očekuje umjereno oblačno vrijeme, uz više sunčanih intervala tokom dana i tek ponegdje mogućnost slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 25 i 32 stepena, što će donijeti osjetno ugodnije vremenske prilike širom zemlje.

# NEVRIJEME
# GRAD
# KIŠA
# BOSANSKI PETOVAC
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