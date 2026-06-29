BiH zahvatilo nevrijeme praćeno gradom, meteorolozi najavljuju preokret

Bosanski Petrovac zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama i ledom, dok je slična situacija zabilježena i na području Tomislavgrada, gdje su jaki pljuskovi pogodili dijelove općine.

U isto vrijeme, meteorolozi upozoravaju da vrhunac aktuelnog toplotnog talasa donosi izrazito visoke temperature, a prema prognozama stranice Bh. meteo, pojedini gradovi danas bi mogli dostići rekordne vrijednosti za mjesec juni.

Nestabilna atmosfera pogoduje razvoju snažnih grmljavinskih sistema, pa se tokom dana očekuju novi pljuskovi praćeni grmljavinom, jakim udarima vjetra i pojavom grada, naročito u zapadnim područjima Bosne.

Prema aktuelnim prognozama, od utorka slijedi izraženija promjena vremena koja će potrajati narednih dana.

Kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će veći dio Bosne i Hercegovine, a mjestimično su moguća i jača nevremena praćena ledom i olujnim vjetrom.

Osvježenje uz osjetniji pad temperature očekuje se u noći sa srijede na četvrtak, nakon čega će vremenske prilike biti znatno ugodnije u odnosu na prethodne dane obilježene ekstremnim vrućinama.