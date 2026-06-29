Predsjedništvo imenovalo članove Komisije za nacionalne spomenike: Cvijanović najavila pokretanje vitalnog nacionalnog interesa

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je usvojilo odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon deset godina ponovo uključeni strani eksperti, čime je faktički omogućeno deblokiranje rada Komisije.

Nakon što je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 12. januara donijelo dvije odluke koje se odnose na rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, one su na današnjoj sjednici i formalno provedene imenovanjem novih članova.

Odlukama od 12. januara vraćeni su strani članovi u proces odlučivanja, a ukinuto je i pravo veta koje je ranije u velikoj mjeri blokiralo rad Komisije.

Na današnjoj sjednici Predsjedništva imenovana su dva člana Komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog članova Predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Također su imenovana i dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a.

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je da predloži svog kandidata i najavila da će tražiti pokretanj vitalnog nacionalnog interesa, odnosno održavanje sjednice NSRS o vetu.

Cvijanović je pokušala tumačenjem poslovnika predstaviti imenovanje stranih članova kao pitanje vanjske politike, ali je Predsjedništvo BiH to odbacilo.

Potrebno je još da odluka bude objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 2016. godine, u sastavu Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić, usvojilo odluke kojima je uvedeno odlučivanje konsenzusom i kojim su strani stručnjaci bili isključeni iz rada Komisije.