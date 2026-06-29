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TRAŽITI ĆE STAV NSRS

Cvijanović napustila sjednicu Predsjedništva zbog imenovanja članova Komisije za nacionalne spomenike

Moram reći, nemila scena na sjednici, napustila sam je s obzirom da je došlo do brutalnih kršenja mojih ustavnih prava, rekla je

Željka Cvijanović. RTRS

M. Až.

29.6.2026

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović održala je konferenciju za novinare nakon današnje sjednice Predsjedništva, navodeći da je sjednicu napustila zbog, kako tvrdi, “brutalnog” kršenja procedura.

- Moram reći, nemila scena na sjednici, napustila sam je s obzirom da je došlo do brutalnih kršenja mojih ustavnih prava. Bavili smo se pitanjima Komisije za nacionalne spomenike, došlo je do preglasavanja, što je nastavak jedne nelegalne aktivnosti - kazala je Cvijanović.

Ona tvrdi da je današnja sjednica Predsjedništva, na kojoj se raspravljalo o imenovanju Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, čije je pitanje regulisano Aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, nastavak, kako navodi, nelegalne aktivnosti koja traje već nekoliko mjeseci.

- I danas u režiji predsjedavajućeg trebala je da završi na jedan nelegalan način. Naravno, ja sam morala iskoristiti mehanizme koji su mi na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, pa će ovo pitanje imati glavnu riječ s obzirom na ono što se dešavalo, s obzirom na materiju i na teme koje smo imali. Sve je proteklo u veoma lošoj atmosferi u kojoj predsjedavajući nije dozvoljavao ni da dobijem riječ kako sam htjela, nije dozvoljavao čak ni kolegama iz Sekretarijata da se oglase o tome da je u pitanju spoljne politike, nego je uzurpirao sva prava i ovlaštenja jedne institucije koja bi trebala da bude zajednička - kazala je Cvijanović.

Cvijanović tvrdi da je riječ o zaštiti nacionalnog blaga.

- Ja procjenjujem da ako je neko u Predsjedništvu odlučio da mene preglasava na ovako važnom pitanju, onda je isto tako ta sudbina namijenjena nekom članu koji bi došao iz Republike Srpske da bude preglasavan o svakom važnom pitanju. A to znači da se brutalno i nezakonito može preglasavati takav član i srpska baština - kazala je Cvijanović.

Ona je najavila da će tražiti stav Narodne skupštine Republike Srpske.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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