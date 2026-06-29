Naljutila vas je američka novinarka koja ne zna gdje je BiH na karti: A znate li vi gdje je Ajdaho? Ili Vajoming?

- U lošem pokušaju da unesem malo zabave u ozračje Svjetskog prvenstva otišla sam predaleko. Izvinjavam se građanima Bosne i Hercegovine i reprezentaciji BiH - poručila je.

Američka novinarka Abigail Velez izvinila se nakon što je uoči utakmice Bosne i Hercegovine i SAD-a na Svjetskom prvenstvu poručila da ne zna pokazati Bosnu i Hercegovinu na karti, da o njoj ne zna gotovo ništa i da je to ni ne zanima.

I zaista, njen komentar bio je glup. Ne zato što ne zna gdje je Bosna i Hercegovina, nego zato što je vlastito neznanje pokušala predstaviti kao duhovitost.

Ali prije nego što krenemo s kolektivnim zgražavanjem nad američkom geografskom nepismenošću, vrijedi postaviti jedno pitanje:

Znate li vi gdje je Idaho? Bez guglanja. Ili Vjoming. Ili Delaver. Ili Vermont.

Sviđalo se to nama ili ne, Bosna i Hercegovina je mala i u velikom dijelu svijeta prilično nepoznata zemlja. To nije uvreda nego činjenica. Zemlja od manje od tri miliona stanovnika, bez velikog ekonomskog, vojnog ili političkog utjecaja, jednostavno nije nešto o čemu prosječan Amerikanac razmišlja u svakodnevnom životu.

O Americi dakako znamo mnogo više nego što Amerika zna o nama. Ne zato što smo pametniji, nego zato što je Amerika globalna supersila čiju muziku slušamo, filmove gledamo, izbore pratimo i čije se odluke odražavaju na cijeli svijet. Pa ipak, kada bismo krenuli nabrajati njihove države teško da bi većina odmakla dalje od Njujorka, Kalifornije, Teksasa ili Floride.

Postoji razlika između neznanja i arogancije. Neznanje je normalno. Niko ne može znati sve. Arogancija počinje onda kada vlastito neznanje pretvorite u poruku da nešto nije vrijedno ni upoznati. U tom smislu, njeno izvinjenje je sasvim na mjestu.

Ali možda bi i nama dobro došla mala doza samokritike. Jer kada se već rugamo Amerikancima zbog Bosne i Hercegovine, bilo bi zanimljivo vidjeti koliko bi građana ove zemlje bez problema pronašlo Ajhdaho na karti ili objasnilo razliku između Kanzasa i Arkanzasa. Odgovor vjerovatno ne bi bio naročito impresivan.

Zato je cijela ova priča manje priča o Bosni i Hercegovini, a više o ljudskoj prirodi. Svi mislimo da je ono što je nama važno automatski važno i ostatku svijeta. A najčešće nije.

I to je sasvim u redu. Sve dok svoje neznanje ne počnemo nositi kao medalju. Tada ono postaje nešto sasvim drugo.