Spremno prvo izdanje "Toplik Gastro Festa": Vina, gastronomija i muzika u prirodi

Sve je spremno za prvo izdanje "Toplik Gastro Festa", koje će biti održano u srijedu, 1. jula, u kompleksu „Toplik Village Resorta“ u Istočnom Sarajevu. Posjetiocima će se predstaviti neka od najpoznatijih vinskih imena iz regiona i Evrope.

Taj jedinstveni međunarodni gastro festival u Bosni i Hercegovini na jednom mjestu okuplja vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz BiH, regiona i Evrope, ali i lokalne proizvođače koji će predstaviti autentične domaće proizvode.

Organizator festivala Stefan Jovančić je rekao da su sretni što će "Toplik Gastro Fest" već na premijeri imati snažan regionalni i međunarodni karakter.

- Kada na jednom mjestu okupite najbolje iz BiH, regiona i Evrope, to je razlog za zadovoljstvo, ali i velika odgovornost da sve bude organizovano na najvišem nivou. Posebno mjesto imat će lokalni proizvođači koji će predstaviti med, sireve, džemove, ajvar, rukotvorine i druge autentične proizvode. Riječ je o dvadesetak izlagača iz okolnih sela - dodao je Jovančić.

Premijerno izdanje festivala donosi cjelodnevni program u jedinstvenom prirodnom ambijentu, posvećen vrhunskoj gastronomiji, vinskoj kulturi i druženju.

- Vodili smo računa o svakom detalju kako bismo svim posjetiocima ponudili sadržaj po njihovoj mjeri. Pripremili smo bogat program i za naše najmlađe goste, jer je festival koncipiran kao događaj za cijelu porodicu – istakao je Jovančić koji se zahvalio i sponzorima festivala NLB banci i „Aqua Vivi“, kao i institucijama koje su pružile značajnu podršku organizaciji, Opštini Istočno Novo Sarajevo, Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Privrednoj komori Republike Srpske, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Gradu Istočno Sarajevo.

Svečano otvaranje „Toplik Gastro Festa“ zakazano je za 17 sati, saopćili su organizatori.