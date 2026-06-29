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HUMANITARNA AKCIJA

Djeca poginulog sveštenika i popadije iz Dervente dobit će tri stana

Djeca Danilo, Teodora i Vasilije ostala su bez roditelja u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine.

Sveštenik Nenad Mitrić i popadija Neda Mitrić. Facebook

M. Až.

29.6.2026

Humanitarna akcija za djecu stradalog sveštenika iz Dervente Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke je završena, a za troje djece obezbijeđena su tri stana.

Stanove su obezbijedili privrednik iz Dervente Milanko Balešević, na čiju inicijativu je akcija i pokrenuta, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra “Jahorina” Nedeljko Elek i lider SNSD-a Milorad Dodik, navodi RTRS.

Djeca Danilo, Teodora i Vasilije ostala su bez roditelja u tragičnoj saobraćajnoj nesreći početkom aprila ove godine.

Riječ je o tri stana površine po 55 kvadratnih metara sa garažnim mjestima, a objekat je u fazi izgradnje, pri čemu su završeni krupni građevinski radovi.

Nakon potpisivanja notarskih ugovora u Derventi, navedeno je da stanovi ne mogu biti predmet prodaje, hipoteke ili zaloga sve dok djeca ne napune 20 godina.

Protonamjesnik Nenad Mitrić od 1. maja 2022. godine, od Eparhije zvorničko-tuzlanske, služio je u parohiji u Pojezni – Arhijerejsko namjesništvo derventsko.

# DERVENTA
# HUMANITARNA AKCIJA
# NENAD MITRIĆ
# NEDELJKA MITRIĆ
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