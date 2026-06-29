Demografska katastrofa u RS: Svaka treća lokalna zajednica ima manje od 5.000 građana

Manje od 5.000 stanovnika u entitetu RS ima čak 19 općina, pokazuju procjene iz sredine prošle godine, čime se na ovu listu upisala svaka treća lokalna zajednica. Ove podatke objavio je Republički zavod za statistiku u publikaciji "Procjena stanovništva po gradovima i općinama entiteta RS, sredinom 2025. godine".

Drastičan pad

Na listu ovih općina upisali su se Krupa na Uni, Oštra Luka, Petrovac, Istočni Drvar, Kupres, Jezero, Han Pijesak, Novo Goražde, Kalinovik, Istočni Mostar, Berkovići, Ljubinje, Istočni Stari Grad i Trnovo sa manje od 3.000 stanovnika. Od 3.000 do 5.000 stanovnika imaju Ribnik, Vukosavlje, Donji Žabar, Pelagićevo i Čajniče. Prema objavljenim podacima, sredinom 2025. godine, na osnovu procjena, entitet RS ima 1.105.469 stanovnika.

Draško Marinković, demograf, za Nezavisne novine ističe da cijeli entitet RS ima negativne demografske procese za razliku od ranijeg perioda, kada je jedan dio imao pozitivne trendove. Marinković je izjavio: "Sada imamo te male patuljaste općine koje su nastale razdvajanjem jedinstvenog prostora, gdje je administrativni centar ostao u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sela na prostoru entiteta RS. One su izrazito demografski nerazvijene. One imaju najveće probleme u demografskoj održivosti, jer imaju starenje, izumiranje, depopulaciju i sve manji broj rođene djece. Bez procesa naseljavanja ili, bolje rečeno, doseljavanja, ja ne vidim nikakvu demografsku budućnost."

Problemi s pouzdanošću

Komentarišući pomenute procjene, Marinković ističe da postoji problem tačnosti i pouzdanosti, dodajući da te "tačne procjene više nisu tačne". On je dodao: "One su samo procjene. Mi se moramo držati realnih stvari na terenu, a onda vidimo da imamo manji broj stanovnika. To se osjeti po nedostatku radne snage, osjeti se po sve većem padu broja upisanih studenata, a i srednjoškolaca. Manje nam se djece upisuje u osnovne škole. Sve to ukazuje da ima manji broj stanovnika. Ako pravite statističku procjenu na osnovu tih podataka Zavoda za statistiku, dobijete nerealne kontingente stanovništva. Ispada da imamo puno manje mladih nego što je stvarni broj."