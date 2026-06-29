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ANALIZA SNIMKA

Avdo Avdić objasnio zašto je Dodik objavio snimak razgovora s Izetbegovićem: "Treba mu neprijatelj u predizbornoj kampanji"

Avdić ističe da je Dodik objavio ovaj snimak za potrebe svoje predizborne kampanje

Avdo Avdić: Analizirao razgovora Dodika i Izetbegovića. Screenshot

D. H.

29.6.2026

Bh. novinar Avdo Avdić analizirao je u programu televizije Tuzlanskog kantona razloge objave snimka razgovora između Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića koji je izazvao veliku pažnju ovdašnje javnosti.

Avdić ističe da je Dodik objavio ovaj snimak za potrebe svoje predizborne kampanje.

"Srpski glasnik je objavio snimak, a kasnije ga ATV prenio i jasno je da je Dodik snimao taj razgovor, odnosno da je obavio razgovor da bi ga snimio.

Dodik uvijek mora u predizbornoj kampanji imati neprijatelja. Sada kada bi napadao Trojku, ona je realno slaba i nedorasla da budu njegov nivo za napade. Teško da može više napadi i američke ambasadore jer on je sada neko ko dolazi ispod američkih skuta. Treća stvar, Schmidt odlazi, već je na putu, za 30. juni je zakazana sjednica PIC-a. Tako sada više nema ni visokog predstavnika za protivnika.

Ako dođe Landi, svejedno da li bio potvrđen u PIC-u ili UN-u, Dodik će ga prihvatiti jer je on američki izbor, a u ovom trenutku Dodik ima privilegiju da i on bude američki izbor.

Tako da je on odlučio da njegov neprijatelj bude Bakir Izetbegović jer ga smatra političarem koji se vraća na političku scenu u ovom trenutku.

Mislim da će ovaj snimak Dodik koristiti isključivo za potrebe svoje predizborne kampanje i vidimo koliko je danas samo tvitova objavio i on je prvi plasirao objavu da su on i Izetbegović razgovarali. Onda su zatim na njegovim portalima i objavili razgovor", kazao je Avdić.

# AVDO AVDIĆ
# MILROAD DODIK
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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