Američki kongresmen uoči utakmice BiH i SAD: "Prijateljstvo ostaje važnije od rezultata"

Republikanski kongresmen Majk Tarner (Mike Turner) oglasio se na platformi X povodom predstojećeg duela šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojem će se Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastati 2. jula u 2 sata po srednjoevropskom vremenu u San Francisku.

- Kao počasni građanin Sarajeva, navijat ću za stare prijatelje... sve do početka utakmice. Vidimo se na terenu! Bez obzira na konačan rezultat, prijateljstvo između naših naroda pobjeda je koja će trajati mnogo duže od bilo koje utakmice - napisao je Tarner.

Podsjetimo, Majk Rej Tarner (Michael Ray Turner), američki kongresmen i bivši gradonačelnik Dejtona, zajedno s univerzitetskim profesorom Davidom Petigruom (David Pettigrew), proglašen je 25. novembra 2025. godine za počasnog građanina Sarajeva.

Ovo priznanje uručeno mu je na svečanoj akademiji u sarajevskoj Vijećnici povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a uručili su ga gradonačelnik Samir Avdić i predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Alen Girt.

Tarner je tada zahvalio na priznanju i poručio da ostaje posvećen sigurnosti, prosperitetu i uspjehu Bosne i Hercegovine, kao i očuvanju mira koji je donio Dejtonski mirovni sporazum.