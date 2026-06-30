Stanje na putevima: Zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 07 do 17 sati (osim vikenda) vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.