Sunčano i vruće danas: U drugom dijelu dana očekuju se padavine, temperature do 39 stepeni

U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.

U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stepeni.

Natprosječno visoke temperature, uz stalni priliv toplijeg zraka, kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, u noći problemi sa snom.