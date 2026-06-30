Eksplozija u Monaku: Među teško povrijeđenima i ukrajinski tajkun koji je povezan s Rusijom

U stambenoj zgradi u Monaku došlo je do eksplozije, a teško su povrijeđene tri osobe, među njima dijete, dok je osumnjičeni nakon napada pobjegao u Francusku.

Napad se dogodio u 21 sat na ulazu u rezidenciju u blizini francuske granice. Prema navodima vlasti, povrijeđeni su dvoje odraslih i jedno dijete, a svi su prebačeni u bolnice u Francuskoj.

Monako i francuske vlasti tragaju za napadačem, a motiv još nije utvrđen. Ministar države Christophe Mirmand rekao je novinarima da je osumnjičeni pješice prešao granicu i da je identificiran putem videonadzora u Monaku i susjednom francuskom gradu Beausoleilu.

Vladar Monaka princ Albert II osudio je napad i nazvao ga gnusnim činom, dodajući da su sve državne službe angažirane kako bi osigurale sigurnost. Francuska policija učestvuje u potrazi i podržava istragu, ali bez dodatnih detalja o osumnjičenom.

Francuski emiter BFM i ukrajinski portal Pravda objavili su da je među povrijeđenima ukrajinski građevinski tajkun Vadym Lermolaiev. Pravda navodi da je bio obuhvaćen ukrajinskim sankcijama 2023. godine zbog veza s Rusijom.