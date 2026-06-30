Dom naroda PSBiH o izvještajima Vijeća ministara, revizijama i međunarodnim sporazumima

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a delegati bi trebali razmatrati obiman dnevni red od 85 tačaka.

Na dnevnom redu su, između ostalog, izvještaji o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023., 2024. i 2025. godinu, kao i izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2024. i 2025. godinu.

Delegati bi trebali razmatrati i izvještaje o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH, Agencije za poštanski saobraćaj BiH, Pravobranilaštva BiH, Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Ureda za reviziju institucija BiH, Centralne banke BiH, Ureda za razmatranje žalbi BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Na dnevnom redu su i godišnji izvještaji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2024. i 2025. godinu, izvještaji o pojavama diskriminacije u BiH, informacije o radu Tužilaštva BiH za 2024. i 2025. godinu, kao i informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2024. i 2025. godinu.

Dom naroda trebao bi razmatrati i materijale Upravnog odbora BHRT-a, uključujući izvještaje o finansijskom poslovanju, programske izvještaje i finansijske planove za prethodne i tekuće godine.

Poseban dio dnevnog reda odnosi se na izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2024. godinu, uključujući izvještaje za državne agencije, ministarstva, pravosudne institucije, regulatorna tijela i druge institucije Bosne i Hercegovine.

Pred delegatima će se naći i izvještaji o reviziji učinka, među kojima su izvještaji o energetskoj efikasnosti u institucijama BiH, efikasnosti institucija u uspostavljanju jednoobraznog raspoređivanja zaposlenih unutar platnog razreda, osiguravanju konkurencije u javnim nabavkama, donošenju i primjeni etičkog kodeksa u institucijama BiH, te praćenju realizacije ranijih preporuka revizije učinka.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu, izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta za tu godinu, kao i izvještaj o izvršenju budžeta za period januar - juni 2025. godine.

Delegati bi se trebali izjasniti i o više kadrovskih pitanja, među kojima su zahtjev za razrješenje člana Odbora za žalbe građana PSBiH, prijedlog odluke o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, izbor prvog predsjedavajućeg Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH, te zahtjev za razrješenje u Upravnom odboru Radio-televizije BiH.

U završnom dijelu dnevnog reda predviđeno je davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija, uključujući Okvirnu konvenciju Vijeća Evrope o vještačkoj inteligenciji i ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava, Dodatni protokol uz CEFTA sporazum, Konvenciju Vijeća Evrope protiv trgovanja ljudskim organima, Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti advokatske profesije.

Također, predviđeno je i davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju IPA III programa za BiH za period 2025 - 2027., Sporazuma o ekonomskoj saradnji između BiH i Republike Koreje, te sporazuma s Vladom Republike Francuske koji se odnosi na djelovanje Razvojne agencije Francuske, Proparco i Expertise France u BiH.