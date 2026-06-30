Danas redovna sjednica Predstavničkog doma: Na dnevnom redu kriminalizacija ustaških simbola

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati svoju 40. redovnu sjednicu, na čijem je predloženom dnevnom redu ukupno 42 tačke.

Među najvažnijim temama nalazi se Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, koji će zastupnici razmatrati u drugom čitanju.

Prijedlog je uputio Branislav Borenović (PDP), a njime se predviđa uvođenje zatvorskih kazni za isticanje simbola povezanih s Nezavisnom državom Hrvatskom (NDH) i ustaškim pokretom.

Prema predloženim izmjenama, koje su već dobile podršku u prvom čitanju na 39. sjednici Predstavničkog doma, korištenje pozdrava "Za dom spremni" ili javno isticanje obilježja NDH i ustaškog pokreta moglo bi se kažnjavati zatvorskom kaznom do tri godine.

Prilikom glasanja u prvom čitanju, protiv ovog prijedloga bili su zastupnici HDZ-a, dok su ostali prisutni zastupnici podržali izmjene Krivičnog zakona BiH.

Na dnevnom redu naći će se i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Predlagačica Aida Baručija predložila je izmjene kojima bi se prvi put zakonski uredila pravila za korištenje električnih romobila u saobraćaju.

Zastupnik Jasmin Imamović (SDP) predložio je i Zakon o upravljanju upravnom imovinom BiH, kojim bi se uredio način korištenja, upravljanja i namjene imovine kojom raspolažu državne institucije, službe i agencije.

Početak sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazan je za 11 sati.