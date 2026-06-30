Dodik najavio podršku vetu Željke Cvijanović: Traži pomoć i opozicije

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović pokrenula je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa nakon odluke o imenovanju članova Komisije za nacionalne spomenike. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopćio je da će zastupnici njegove stranke podržati ovaj potez.

Ustav BiH omogućava članovima Predsjedništva da, u slučaju preglasavanja, zatraže zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Kada je riječ o članu Predsjedništva iz Republike Srpske, za potvrdu takve odluke potrebna je dvotrećinska podrška zastupnika u Narodnoj skupštini RS.

Nakon što je Cvijanović najavila pokretanje ovog mehanizma, Dodik je poručio da će SNSD podržati njen veto.

- Zastupnici SNSD-a podržaće veto koji je uložila Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika. Vjerujem da će i zastupnici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta i naslijeđa - napisao je Dodik.

Budući da SNSD i njegovi koalicioni partneri nemaju potrebnih 56 glasova za dvotrećinsku većinu, za potvrdu veta bit će im neophodna podrška dijela opozicionih zastupnika.

Dodik je također poručio da očekuje jasan stav svih zastupnika iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH.

- Očekujem da se svi zastupnici iz RS-a u Parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju. Radi se o umišljaju Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje. SNSD će mu još jednom pokazati da ne može - poručio je predsjednik SNSD-a.

Na kraju je istakao da je dogovor moguć ukoliko se poštuje Ustav BiH, ali da, kako je naveo, "diktat ne može".

- Srpski narod ima slavnu istoriju, ima bogatu kulturnu baštinu, ima šta da čuva i štiti. U Narodnoj skupštini ćemo to i dokazati - rekao je.

Podsjetimo, Cvijanović je glasala protiv vraćanja stranih eksperata u Komisiju za nacionalne spomenike, ali je odluka usvojena glasovima Bećirovića i Željka Komšića. Nakon glasanja napustila je sjednicu Predsjedništva BiH.