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IZBORI 2026

Filipović: Treći entitet ostaje opcija ako Hrvati ne ostvare svoja prava

Kandidatkinja HDZ-a za Predsjedništvo BiH poručila je da očekuje najveću podršku hrvatskih birača te da je treći entitet jedna od mogućih opcija

Darijana Filipović poručila je da će osvojiti najviše hrvatskih glasova te da je treći entitet jedna od opcija ako Hrvati ne ostvare svoja politička prava. Facebook

I. Š.

30.6.2026

Kandidatkinja HDZ-a za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (BiH) iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović u Jutarnjem programu BHRT-a istakla je da je u kontaktu s rođakom i bh. reprezentativcem Nikolom Katićem te poručila da prvenstvo ulazi u fazu koja će biti još zanimljivija.

Kazala je da se trenutno njihovi stavovi u suprutnosti sa SNSD-ovim.

- Mi uvijek imamo konsenzus na EU putu, ali niko ne želi da nosi teške kofere. Trenutno SNSD pokazuje suzdržanost. Prepoznate su određene aktivnosti koje smo radili sa SNSD-om - istakla je.

Upitana je da li PDP i SDS bili bolji partneri od SNSD-a, no ona je odgovorila da je prerano govoriti o koalicionim odnosima.

Principijelan stav

- Imamo principijelan stav - partneri u vlasti će biti oni koji dobiju legitimitet na izborima. Koalicije i partnerstva će se određivati nakon izbora. Za nas je poželjan partner onaj koji drži riječ i ne nastoji preglasavati - istakla je.

Navela je da su svjedočili blokada u Domu naroda i da su morali napuštati sjednice.

- Dok smo se držali dogovora i dok smo imali dijalog, vlast je funkcionisala - istakla je.

Na komentare da nije previše aktivna u Parlamenta, ona je kazala da su se unutar Kluba HDZ-a na početku mandata dogvorili oko načela i nastupanja.

- Moj zadatak u ovom mandatu je bilo učestvovati u radu parlamentarnih odbora, pregovaranju... Mislim da je moj rad prepoznat, pogotovo unutar HDZ-a - istakla je.

Govoreći o sjednici PIC-a na kojoj se bira novi visoki predstavnik, ponovila je stav da se OHR treba zatvoriti i da BiH treba biti suverena članica EU.

- U isto vrijeme imati strani entitet koji ima ovlasti da donosi i ukida zakone, mijenja Ustav... Kad neko nešto u stranim državama prokomentariše, mi kažemo "nema niko pravo dirati u naš suverenitet". Dio oko funkcioniranja Ureda visokog predstavnika treba što prije završiti - poručila je.

Različita javnost

Osvrnula se i na protukandidate, govoreći da se DF-ov Slaven Kovačević obraća bošnjačkoj, a kandidat Petorke Zdenko Lučić hrvatskoj javnosti.

- Ne mogu reći ko će pobijediti, ali mogu reći da ću biti osoba koja će osvojiti najviše hrvatskih glasova - istaklaa je.

Govoreći o rezoluciji Domovinskog pokreta i priči o obnovi Herceg-Bosne, kazala je da za BiH traži ono što ustav garantuje, a to je ravnopravnost konstitutivnih naroda.

- Iz ravnopravnosti i konstitutivnosti proizlazi pravo legitimnog predstavljanja. Ako se pokaže da hrvatski narod ne može trajno zaštititi svoja prava, onda je legitimno razmišljati o drugim modelima političkog promišljanja - istakla je.

Na pitanje da li je opcija i treći entitet, ona je kazala da je to jedna od opcija.

# IZBORI
# HDZ
# DARJANA FILIPOVIĆ
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