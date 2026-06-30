Filipović: Treći entitet ostaje opcija ako Hrvati ne ostvare svoja prava

Kandidatkinja HDZ-a za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (BiH) iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović u Jutarnjem programu BHRT-a istakla je da je u kontaktu s rođakom i bh. reprezentativcem Nikolom Katićem te poručila da prvenstvo ulazi u fazu koja će biti još zanimljivija.

Kazala je da se trenutno njihovi stavovi u suprutnosti sa SNSD-ovim.

- Mi uvijek imamo konsenzus na EU putu, ali niko ne želi da nosi teške kofere. Trenutno SNSD pokazuje suzdržanost. Prepoznate su određene aktivnosti koje smo radili sa SNSD-om - istakla je.

Upitana je da li PDP i SDS bili bolji partneri od SNSD-a, no ona je odgovorila da je prerano govoriti o koalicionim odnosima.

Principijelan stav

- Imamo principijelan stav - partneri u vlasti će biti oni koji dobiju legitimitet na izborima. Koalicije i partnerstva će se određivati nakon izbora. Za nas je poželjan partner onaj koji drži riječ i ne nastoji preglasavati - istakla je.

Navela je da su svjedočili blokada u Domu naroda i da su morali napuštati sjednice.

- Dok smo se držali dogovora i dok smo imali dijalog, vlast je funkcionisala - istakla je.

Na komentare da nije previše aktivna u Parlamenta, ona je kazala da su se unutar Kluba HDZ-a na početku mandata dogvorili oko načela i nastupanja.

- Moj zadatak u ovom mandatu je bilo učestvovati u radu parlamentarnih odbora, pregovaranju... Mislim da je moj rad prepoznat, pogotovo unutar HDZ-a - istakla je.

Govoreći o sjednici PIC-a na kojoj se bira novi visoki predstavnik, ponovila je stav da se OHR treba zatvoriti i da BiH treba biti suverena članica EU.

- U isto vrijeme imati strani entitet koji ima ovlasti da donosi i ukida zakone, mijenja Ustav... Kad neko nešto u stranim državama prokomentariše, mi kažemo "nema niko pravo dirati u naš suverenitet". Dio oko funkcioniranja Ureda visokog predstavnika treba što prije završiti - poručila je.

Različita javnost

Osvrnula se i na protukandidate, govoreći da se DF-ov Slaven Kovačević obraća bošnjačkoj, a kandidat Petorke Zdenko Lučić hrvatskoj javnosti.

- Ne mogu reći ko će pobijediti, ali mogu reći da ću biti osoba koja će osvojiti najviše hrvatskih glasova - istaklaa je.

Govoreći o rezoluciji Domovinskog pokreta i priči o obnovi Herceg-Bosne, kazala je da za BiH traži ono što ustav garantuje, a to je ravnopravnost konstitutivnih naroda.

- Iz ravnopravnosti i konstitutivnosti proizlazi pravo legitimnog predstavljanja. Ako se pokaže da hrvatski narod ne može trajno zaštititi svoja prava, onda je legitimno razmišljati o drugim modelima političkog promišljanja - istakla je.

Na pitanje da li je opcija i treći entitet, ona je kazala da je to jedna od opcija.