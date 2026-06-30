Ovo su nosioci lista SDP-a: Na državnom nivou bez iznenađenja, Dizdar želi u Parlament FBiH

Na sjednici Glavnog odbora SDP-a održanoj jučer u Tuzli utvrđene su liste ove stranke za predstojeće Opće izbore.

Kako saznaje portal "Avaza", što se tiče nosilaca lista za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, neće biti iznenađenja.

Tako će stanje biti identično kao i 2022. godine. U hercegovačkoj izbornoj jedinici (2A) nosilac liste će biti predsjednik stranke Nermin Nikšić.

U izbornoj jedinici koju čine Unsko-sanski kanton i Kanton 10 ponovo će nosilac liste, prema informacijama "Avaza", biti Albin Muslić, aktuelni državni parlamentarac.

Jasmin Imamović će predvoditi listu za izbornu jedinicu koju čine Tuzlanski i Posavski kanton te birači iz Brčko distrikta koji su se opredijelili za glasanje u FBiH.

Već tradionionalno nosilac državne liste za izbornu jedinicu koju čine SBK i ZDK je aktuelni ministar odbrane Zukan Helez. Adut za područja KS i BPK na državnom nivou je ponovo Saša Magazinović.

Za razliku od državnog nivoa, kako saznaje portal "Avaza" za razliku od prije četiri godine bit će promjena za nosioce lista za nivo Parlamenta Federacije.

U Izbornoj jedinici 11 (Ilijaš, Vogošća, Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo) prije četiri godine listu je nosila aktuelna ministrica u Vladi FBiH Jasna Duraković, dok će to sada biti također još jedan ministar - Nerin Dizdar.

U izbornoj jedini koja obuhvata ostatak KS (Novi Grad, Trnovo, Ilidža, Hadžići) i BPK nosilac liste će biti Damir Mašić, šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. On je prije četiri godine bio treći na listi, ali je bio prvi po broju glasova i tako došao do mandata.