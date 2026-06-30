Toplotni val pravi probleme poljoprivrednicima: Ako suša nastavi, sve će biti skuplje

Prvi toplotni talas ove sezone donio je brojne probleme građanima, ali i nove brige poljoprivrednicima. Stanje u poljoprivredi svakako nije sjajno godinama, a loši vremenski uslovi kao što je suša i ekstremno visoke temperature, kakve imamo ovih dana, dodatno otežavaju situaciju.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika u FBiH Nedžad Bićo za „Avaz“ je kazao da je situacija trenutno teška.

Lošiji kvalitet

- Što se tiče žita, pšenice i ječma, vrijeme mu odgovara. Nema kiše i vrijeme je žetve. Sijenu, travama i travnim smjesama ovo vrijeme odgovara, ali je teško raditi po ovim temperaturama. Problem je povrća, voća i kukuruza. Već nedostaje vode, ako ne bude kiše, bit će katastrofa. Vrlo je teška situacija i već se dobro osjeti suša, uz sve to teško je raditi po tim uslovima – kazao je Bićo.

Kada su u pitanju posljedice, Bićo je kazao da će se ovakva situacija s vremenskim neprilikama odraziti na kvalitet, količinu, ali i cijenu proizvoda.