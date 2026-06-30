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GLEDAJU U NEBO

Toplotni val pravi probleme poljoprivrednicima: Ako suša nastavi, sve će biti skuplje

Bit će vrlo loši usjevi, bit će umanjen kvalitet, a količine mnogo manje

Poljoprivreda: Stanje je teško. Fena

Piše: Mirela Pekušić

30.6.2026

Prvi toplotni talas ove sezone donio je brojne probleme građanima, ali i nove brige poljoprivrednicima. Stanje u poljoprivredi svakako nije sjajno godinama, a loši vremenski uslovi kao što je suša i ekstremno visoke temperature, kakve imamo ovih dana, dodatno otežavaju situaciju.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika u FBiH Nedžad Bićo za „Avaz“ je kazao da je situacija trenutno teška.

Lošiji kvalitet

- Što se tiče žita, pšenice i ječma, vrijeme mu odgovara. Nema kiše i vrijeme je žetve. Sijenu, travama i travnim smjesama ovo vrijeme odgovara, ali je teško raditi po ovim temperaturama. Problem je povrća, voća i kukuruza. Već nedostaje vode, ako ne bude kiše, bit će katastrofa. Vrlo je teška situacija i već se dobro osjeti suša, uz sve to teško je raditi po tim uslovima – kazao je Bićo.

Kada su u pitanju posljedice, Bićo je kazao da će se ovakva situacija s vremenskim neprilikama odraziti na kvalitet, količinu, ali i cijenu proizvoda.

Bićo: Teška situacija. Avaz

- Ako ovo ovako nastavi, bit će vrlo loš kvalitet usjeva, bit će umanjen kvalitet, količinski će biti dosta manje, a ono što ostane bit će dosta skupo. Već je sada sve skupo za građane, u ovom stanju ovakvom nije normalno ništa. Kada se vratimo par mjeseci unazad i vidimo po kojim cijenama je rađena sjetva, ovo nije toliko strašno, ali ako se nastavi ova situacija bit će katastrofa. Vjerovatno će dosta farmera i odustati od proizvodnje. Ovo se ponavlja iz godine u godinu, a nema rješenja nikakvog, niko ništa ne poduzima – kazao je Bićo.

Iz godine u godinu

Ratar iz Orašja, Perica Marošević, koji obrađuje više od 200 hektara zemljišta na kojem sadi pretežno soju, kukuruz, pšenicu i ječam, za „Avaz“ je kazao da nekim kulturama ove temperature odgovaraju, dok neke ubijaju.

Marošević: Na to smo naučili. Fena

- Ovo vrijeme nam dobro služi da bismo poskidali ječam, pšenicu i ostale kulture koje su sada na redu. Soja, kukuruz i suncokret su sada u lošoj poziciji i trebalo bi im dosta vode. Kiša koju najavljuju narednih dana bi dobro došla – kazao je Marošević.

Govoreći o posljedicama, istakao je da su iz godine u godinu navikli na ovakve situacije i da se pokušavaju prilagoditi.

- Posljedice će biti kao i prethodne dvije godine, na to smo već naučili. Veći dio površine smo pretvorili u kulture koje su uvijek manje pogođene sušom, međutim, sada smo dočekali opet da nam dosta snize cijenu žita – kazao je Marošević.

# VRUĆINE
# TOPLOTNI VAL
# POLJOPRIVREDA
# SUŠA
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