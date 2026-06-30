Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PSS

Stanivuković će podržati veto Cvijanović: "Niko nas ne može uvjeriti da neko iz Kenije bolje zna naše naslijeđe"

Za nas nema dileme da će poslanici Pokreta podržati veto srpskog člana Predsjedništva BiH, navodi

Draško Stanivuković. Dejan Rakita / PIXSELL

Dž. R.

30.6.2026

Predsjednik pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković izjavio je kako će podržati veto članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović (SNSD), a vezano za učešće stranaca u radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Stanivuković je naglasio kako je vraćanje stranaca u ovu komisiju neprihvatljivo.

- Niko nas ne može uvjeriti da neki stranac iz Kenije bolje zna naše kulturno i historijsko naslijeđe od ljudi koji ovdje žive. Važno je napomenuti da je praksa imenovanja stranaca u ovu komisiju zaustavljena upravo u vrijeme kada je srpski član Predsjedništva bio gospodin Mladen Ivanić - rekao je Stanivuković.

Mimo toga, naglašava, stav PSS-a je apsolutno jasan.

- Protiv smo svakog miješanja stranaca u rad institucija i svega što može ugroziti položaj Republike Srpske. Za nas nema dileme da će poslanici Pokreta podržati veto srpskog člana Predsjedništva BiH, kao što smo podržali i posljednji veto iz maja 2025. godine, jer naša je obaveza da vodimo odgovornu nacionalnu politiku, usmjerenu kao očuvanju i jačanju Republike Srpske - naveo je Stanivuković.

Ističe i kako ovo pitanje mora ostati iznad odnosa vlasti i opozicije.

- Ovakva pitanja moraju biti iznad odnosa vlasti i opozicije, a mi dobro znamo razliku gdje prestaje dnevna politika, a počinje nacionalna odgovornost. Tako smo postupili i do sada, tako ćemo postupiti i svaki naredni put - zaključio je Stanivuković.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (23)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.