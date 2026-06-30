Počela sjednica Doma naroda PSBiH: Delegati bi se trebali izjasniti o izvještajima Vijeća ministara

Na sjednici Doma naroda PSBiH koja je počela danas u Sarajevu delegati bi se trebali izjasniti o izvještajima Vijeća ministara, revizijama i međunarodnim sporazumima.

Na predloženom dnevnom redu su izvještaji o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023., 2024. i 2025., kao i izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2024. i 2025.

Među ostalim tačkama su i godišnji izvještaji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2024. i 2025., izvještaji o pojavama diskriminacije u BiH, informacije o radu Tužilaštva BiH za 2024. i 2025., kao i informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2024. i 2025.

Pred delegatima bi se trebali naći i izvještaji o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH, Agencije za poštanski saobraćaj BiH, Pravobranilaštva BiH, Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Ureda za reviziju institucija BiH, Centralne banke BiH, Ureda za razmatranje žalbi BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Dom naroda trebao bi razmatrati i materijale Upravnog odbora BHRT-a, uključujući izvještaje o finansijskom poslovanju, programske izvještaje i finansijske planove za prethodne i tekuće godine.

Poseban dio dnevnog reda odnosi se na izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2024., uključujući izvještaje za državne agencije, ministarstva, pravosudne institucije, regulatorna tijela i druge institucije Bosne i Hercegovine.