Borenović podržao Cvijanović: Potpuno je logično što je uložila veto na ovakvu odluku

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović osudio je preglasavanje Željke Cvijanović u Predsjedništvu BiH oko imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Kako kaže Borenović, to je pokušaj da se nakon deset godina ponovo vrate strani članovi u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

- Јoš 2016. godine, odlukom Predsjedništva BiH, u čijem sastavu je bio i Mladen Ivanić, okončano je učešće stranih članova u radu Komisije. To je bio važan korak ka jačanju domaće odgovornosti i povjerenja u naše institucije. Zato je potpuno logično što je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović uložila veto na ovakvu odluku donesenu neprihvatljivim preglasavanjem - rekao je Borenović za Srpska info.

BiH, dodaje on, ima dovoljno stručnih, odgovornih i kompetentnih ljudi da sama odlučuje o zaštiti svog kulturnog i historijskog nasljeđa.

- Vrijeme je da domaće institucije budu u potpunosti u rukama domaćih predstavnika, a ne stranih imenovanja - naglasio je Borenović.

Cvijanović je, podsjetimo, zatražila zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog imenovanja članova Komisije za nacionalne spomenike.

Ona je glasala protiv usvajanja ove odluke, ali su preostala dva člana Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović glasali za.