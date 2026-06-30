BiH se danas suočava s vrhuncem toplotnog vala: Stručnjaci traže zabranu rada od 11 do 17 sati

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adanom Gebrejezus (Adhanom Ghebreyesus) saopćio je da je više od 1.300 ljudi preminulo zbog ekstremnih temperatura u Evropi od 21. juna.

Danas se u BiH očekuje vrhunac toplotnog vala, koji već danima s temperaturama blizu 40 stepeni prži evropski kontinent. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da su rekordne vrućine u junu, osim s meteoalarmom, morale biti dočekane i sa zvaničnim zabranama rada na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu su najavili osvježenje - pljuskove, grmljavinu, vjetar i grad, ali već od 9. jula i novi toplotni val.

- Najveći teret u ovakvim danima trpi kardiovaskularni sistem, odnosno srce i krvni sudovi. Kad je temperatura 35 stepeni i više, dolazi do povećanog zgrušavanja krvi. To je naučna činjenica. Kad je temperatura na 40, velika je koncentracija zgrušavanja i dolazi do infarkta srca, moždanih udara, iznenadnih srčanih smrti … Jednostavno, potrebna je zabrana rada od 11 do 17 sati, jer svaka fizička aktivnost u tom periodu predstavlja veliki rizik. Dakle, nema rada na gradilištima, javnih radova, nema ni izlazaka na plažu od 11 do 17 – kazao je za “Avaz” prof. dr. Šekib Sokolović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, član Evropskog udruženje kardiologa i Svjetskog udruženja za srce.

Dosta tečnosti

Osnovne preporuke vezane su za konzumaciju dosta tečnosti, laganije hrane, boravak u rashlađenim prostorijama, ali i na bh. planinama, gdje je temperatura niža do desetak stepeni a zrak bogat kisikom.

- Jako je važno da se svaki dan uzima aspirin, preventivna doza kod zdravih osoba. Da ne govorim o pacijentima s kardiovaskularnim i koronarnim bolestima, onkološkim pacijentima, hroničnim bolesnicima, starijima … Djeca su svakako pod velikim rizikom, jer svakako imaju povećan metabolizam i puls kod djece je gotovo 100. Na ovakvoj vrućini mogu da kolabiraju i dehidriraju – upozorava Sokolović.

Temperaturni šokovi

Za samo dva dana prijavljeno je nekoliko slučajeva utapanja. Dok istrage oko tragedija na Savi, Vrbasu i Ramskom jezeru još traju, Sokolović skreće pažnju da posljedice naglih promjena temperature mogu biti fatalne.

- I bez ovih vrućina postoje pravila postepenog ulaska u vodu. Mladi ne znaju imaju li neki genetski poremećaj za nastanak aritmija, pa se dešava da zdrava osoba skoči u hladnu vodu i dođe do zastoja srca. Pogotovo kod većih hipertermija, taj šok je još snažniji. I to je razlog zbog kojeg boravak na otvorenom, pa i na plaži, u najtoplijem dijelu dana treba izbjegavati – ističe Sokolović.