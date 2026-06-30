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KONAČNO

Nakon visokih temperatura: Stiglo osvježenje u Sarajevo, pao jak pljusak

U popodnevnim satima svjedočili smo kratkom, ali jakom pljusku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine

Piše: Irmela Šabanović

30.6.2026

Nakon visokih temperatura i veoma spornog vremena zbog kojeg je za danas izdat i crveni meteoalarm, stiglo je i osvježenje.

U popodnevnim satima svjedočili smo kratkom, ali jakom pljusku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

S pljuskom je došlo i do blagog pada temperatura vazduha, što je ujedno značilo i olakšanje za građane.

# KIŠA
# SARAJEVO
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